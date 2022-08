Alba Parietti “tifa” Meloni premier: “Non condivido il suo pensiero, ma ho grande rispetto per lei ed è bravissima”

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Celebre ‘coscia lunga della sinistra’ italiana, Alba Parietti si è lasciata andare ad un clamoroso endorsement nei confronti di Giorgia Meloni, nel caso il cui la leader di Fratelli d’Italia dovesse diventare la prima storica premier donna del Bel Paese.

Intervistata dal settimanale Oggi, Parietti ha ricordato di essere “cresciuta con un padre che viveva di passione politica”, senza però riuscire più ad avvertirla. “Spesso gli elettori non hanno memoria storica. A questo punto, guardando alle prossime elezioni, dico: speriamo che sia femmina”, ha proseguito la 61enne showgirl, riferendosi proprio all’ex ministra berlusconiana, leader dell’omotransfobica destra nazionale.

“Seguo i sondaggi e, se sarà la destra a vincere, spero nella figura di Giorgia Meloni e nel segnale di cambiamento che potrebbe rappresentare“, ha insistito Parietti. “Non condivido nulla del suo pensiero, ma ho grande rispetto per lei, per la sua coerenza, per la sua tenacia. La considero una bravissima politica. Se vincesse, vorrà dire che potrò avere la libertà di schierarmi contro il suo pensiero”.

Una visione discussa e discutibile, quella di Alba, distante da Meloni negli ideali politici ma al suo fianco in prospettiva elettorale. Sui social sono piovute critiche nei confronti della showgirl. “Ci si porta avanti a saltare sul carro di chi nei sondaggi è dato vincitore: miseria intellettuale e non solo”, ha risposto Lella. “Tutto quello che hai scritto ad una donna che ha pubblicato il video sulla violenza ad un’altra donna, mi dispiace e mi addolora. Non pensavo proprio potessi rispettare una donna così. Non tu”, ha proseguito tale Claudia.

“Le elezioni dovrebbe vincerle chi ha un programma elettorale con una visione realistica ed attuabile. Chi pensa al futuro del proprio Paese e non chi cerca di riportarlo nell’oscurantismo fascista! A me che la Meloni sia donna fottesega a me da cittadina di questo disgraziato Paese interessa che il governo sia formato da teste pensanti e non teste di ca… fasciste retrograde razziste a prescindere dal loro sesso. Sembra + una paraculata la tua e sinceramente ti ho sempre considerata meglio di così”, ha attaccato Vanna.

“Sono stupita!”, ha scritto l’utente Ivana. “Un elogio a Giorgia Meloni da parte di Alba Parietti, giustamente orgogliosa figlia di un partigiano, non me lo aspettavo. La apprezza come politica, ma non condivide nulla del suo pensiero. Io non riesco ad apprezzare una che urla con la faccia inferocita, come ha fatto qualche mese fa in Spagna, una che ha pubblicato il video dello stupro per avvalorare la sua politica contro gli immigrati (altro che solidarietà verso la vittima). No, io una così non la apprezzo”.

“Normale, altrimenti in RAI non metti più piede, che strazio”, ha concluso Marco. Se voleva semplicemente far parlare di sè, creando dibattito da fine estate, Alba Parietti è perfettamente riuscita nel suo intento.

© Riproduzione Riservata