Non sono una Signora su Rai2, anteprima Gay.it: Ci sarà una giuria composta da Drag Queen professioniste

Siamo stati molto critici, nella giornata di ieri, al cospetto delle anticipazioni TvBlog legate a Non sono una Signora, ‘drag show’ di Rai2 condotto da Alba Parietti presto in onda. Questo perché si era scritto che a giudicare i concorrenti vip ‘trasformati’ in drag queen sarebbero stati Sabrina Salerno, Filippo Magnini e Cristina D’Avena. Volti e nomi che nulla c’entrano con l’arte drag, tanto dall’ipotizzare una grande occasione persa per la 2a rete della tv pubblica.

Ebbene possiamo anticipare che i tre personaggi sopra citati, al momento non confermati dovendo ancora firmare i contratti di turno, faranno parte di una panel vip, una sorta di ‘giuria’ chiamata ad indovinare le celebrità che si celano sotto le parrucche delle drag in scena. Ma a giudicare realmente tutti i concorrenti, decretando i vincitori di ogni puntata che andranno poi a scontrarsi nella finalissima, sarà una giuria composta unicamente da drag queen professioniste, famose e a livello nazionale e internazionale.

Fonti vicine al programma ci hanno (r)assicurato che la rappresentanza drag in Non sono una Signora ci sarà, e sarà solida, evitando quindi l’en-travesti alla Bagaglino anni ’90. D’altronde il format originale è olandese, Make Up Your Mind, con il mondo drag ampiamente in scena.

In partenza il 7 novembre prossimo su Rai2, Non sono una Signora sarà presto ufficializzato da mamma Rai, con tutti i nomi dei concorrenti, del panel vip e della giuria drag finalmente resi noti.

