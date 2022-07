Onda Pride 2022, è il sabato di Asti, Lecce, Siracusa e Verona

< 1 min. di lettura

Uno dei sabati più caldi dell’estate ha appena preso forma, con 4 città d’Italia pronte a riempirsi di manifestanti grazie ai tanti attesi Pride. Asti, Lecce, Siracusa e Verona si ritroveranno oggi in piazza, dando ulteriore forza e peso all’Onda Pride di questa affollatissima estate arcobaleno.

A Verona sfilerà anche il neo sindaco Damiano Tommasi, dopo decenni di omotransfobia istituzionale. Appuntamento in Piazza Bra alle ore 16.00, con partenza corteo alle ore 17.00 e chiusura alla Stazione di Porta Vescovo, dove gli organizzatori saluteranno tutte e tutti per poi lasciare spazio alla musica.

A Lecce si terrà il Salento Pride del 2022, con ritrovo alle ore 15:00 in Porta Napoli per poi percorrere Via Calasso, viale De Pietro, via Garibaldi, via XXV Luglio, via G. Marconi, viale Francesco Lorè, Piazza D’Italia, viale Otranto, via Felice Cavallotti e Piazza Libertini. Ospite musicale, Osvaldo Supino.

Ad Asti, dove Vladimir Luxuria sarà madrina e Paolo Camilli padrino, ritrovo ore 16,30 al Parco della Resistenza, per poi percorrere Piazza Alfieri, Corso Alfieri, Via Gobetti, Piazza San Secondo, Via Cavour, Corso Einaudi, Corso Savona, Via Cirio, Piazza Traghetto e arrivo al Campo da Rugby.

A Siracusa raduno per le ore 18,00 al piazzale San Marziano (piazza San Giovanni). Lucia Scala e Alessandro Bottaro, rispettivamente presidenti di Arcigay Siracusa e Stonewall e portavoce del comitato organizzativo, hanno dichiarato: “è necessario ritornare in piazza per far sentire le nostre voci, sia per manifestare pubblicamente l’orgoglio di essere GLBTQ+ sia per rivendicare diritti ancora purtroppo negati. Pertanto, invitiamo tutta la cittadinanza a seguire i canali social ufficiali (facebook e instagram) del Siracusa Pride per rimanere aggiornata sulle iniziative organizzate dal Comitato Siracusa Pride 2022 e sui dettagli del corteo che si volgerà il 16 luglio.”

