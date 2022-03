Siracusa Pride 2022 sabato 16 luglio

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

Il Coordinamento del Siracusa Pride ha svelato la data del Siracusa Pride del 2022, in scena sabato 16 luglio. Per l’occasione gli organizzatori hanno ripreso lo slogan che aveva animato l’ultimo Pride in presenza, nel 2019: “Orgoglio, resistenza e libertà!”.

Tre parole, così “dense” e oggi più che mai cariche di significato, da cui ripartire con forza a metà luglio tra le strade della città.

“È necessario ritornare in piazza per far sentire le nostre voci, sia per manifestare pubblicamente l’orgoglio di essere GLBTQ+ sia per rivendicare diritti ancora purtroppo negati“, hanno dichiarato Lucia Scala e Alessandro Bottaro, rispettivamente presidenti di Arcigay Siracusa e Stonewall e portavoce del comitato organizzativo. “Pertanto, invitiamo tutta la cittadinanza a seguire i canali social ufficiali del Siracusa Pride per rimanere aggiornata sulle iniziative organizzate dal Comitato Siracusa Pride 2022 e sui dettagli del corteo che si volgerà il 16 luglio.”

Il Siracusa Pride 2022 è organizzato e promosso da ARCIGAY SIRACUSA e STONEWALL GLBT SIRACUSA, in collaborazione con: Amnesty International – Gruppo Italia 85, Arci, Arciragazzi Siracusa 2.0, Astrea in memoria di Stefano Biondo, Centro Antiviolenza Ipazia, CGIL, COBAS Scuola Siracusa, COBAS pubblico impiego Siracusa, No all’Odio – Movimento di contrasto ai discorsi d’Odio, Rete Degli Studenti Medi – Rete Emporwerment Attiva, UIL, Unione Degli Studenti Siracusa, Zuimama Arciragazzi, Oltre Frontiere.

Ad inaugurare l’Onda Pride 2022 del Bel Paese (qui tutte le altre tappe) sarà la città di Sanremo il prossimo 9 aprile, con il Como Pride ad anticipare il Siracusa Pride di 7 giorni e il Rimini Summer Pride 2022 a chiudere l’estate il 30 luglio.

© Riproduzione Riservata