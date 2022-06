Onda Pride 2022: Da Torino a Livorno, 6 città in strada questo pomeriggio

2 min. di lettura

Terzo sabato di giugno e terzo weekend da urlo per l’Onda Pride 2022. Saranno addirittura sei le città che scenderanno in strada questo pomeriggio, ovvero Torino, Lecco, Parma, Pesaro, Livorno e Varese. Dopo il milione di persone in piazza lo scorso fine settimana, tra Roma, Bergamo, Genova, Dolo e Novara, un altro annunciato bagno di folla.

A Torino il corteo partirà alle ore 16.30 da Principe Eugenio e percorrerà corso Beccaria, piazza Statuto, corso San Martino, piazza XVIII Dicembre, via Cernaia, via Pietro Micca, piazza Castello e via Po, con ritrovo finale in piazza Vittorio Veneto. “Queer e ora” lo slogan della manifestazione.

A Livorno si terrà il Toscana Pride. La parata partirà da Piazza della Repubblica con ritrovo alle ore 16.00 e partenza alle 17.00. Il corteo si snoderà per le strade del centro percorrendo: Viale degli avvalorati (direzione mare), Piazza del Municipio, Via Cogorano, Via Grande (direzione mare), Via Cialdini, Scali Novi Lena, Via d’Alesio, Piazza Orlando e Viale Italia (fino all’incrocio con via Forte dei Cavalleggeri) con arrivo in Terrazza Mascagni. Quest’anno è previsto un lungo corteo animato da 9 carri di cui 6 delle associazioni del Comitato: Agedo, Arcigay Livorno, Arcigay Firenze “Altre Sponde” Ireos comunità queer autogestita, Arcigay Arezzo-Chimera Arcobaleno e l’immancabile trenino delle Famiglie Arcobaleno.

A Lecco ritrovo alle ore 15.00 in via Ghislanzoni, davanti al Politecnico. La sfilata si concluderà in piazza Garibaldi, verso le ore 16.45. Seguiranno interventi dal palco e musica dal vivo.

A Parma, partenza alle ore 15:00 dal piazzale Santa Croce, senza carri al seguito per preservare l’ambiente. In serata festone al parco 1° maggio con dj set e concerti. Ospiti le Sorelle Marinetti.

Negato il patrocinio della regione Marche, a Pesaro ci si ritroverà alle ore 16:00 in piazzale della Libertà, con arrivo a campo di Marche.

Per finire Varese. Il concentramento dei partecipanti è previsto alle ore 15:30 in Via Sacco, e la partenza del corteo è previsto alle 16:30, con musica a cura di DJ Rio e performance di Legendary Pioneer Mother La B. Fujiko Ninja Vita Ninja, Sarah Ninja, PocketGirl e Prada O’ Rama. Il percorso passerà in Via Bernascone, Piazza Monte Grappa, via Carrobbio, via Bizzozero, piazza Repubblica, via Spinelli, piazza Repubblica, via Manzoni, via Bernascone, largo Sogno, via Bernascone, via Carrobbio, via Bizzozero, piazza Repubblica, via Spinelli, con arrivo previsto in Piazza Repubblica alle 18:30 dove si terrà la manifestazione finale fino a sera inoltrata.

Buona Onda Pride a tuttə!

