Toscana Pride 2022 il 18 giugno a Livorno: “Torniamo in piazza per rivendicare i nostri diritti”

2 minuti di lettura

Dopo due anni di stop causa pandemia, sabato 18 giugno si terrà il Toscana Pride 2022, per la prima volta a Livorno dopo le tappe di Firenze (2016), Arezzo (2017), Siena (2018) e Pisa (2019).

“Torniamo in piazza per rivendicare i nostri diritti e fare pressione affinché l’Italia abbia una legge contro l’omo-lesbo-bi-trans-a-fobia”, ha sottolineato il portavoce del comitato organizzatore Luca Dieci. “La pandemia ha cambiato il nostro modo di lottare e ci ha costrettə ad uno stop forzato durante il quale abbiamo anche assistito impotenti ad una delle pagine più tristi della politica italiana: l’affossamento del DDL Zan. Ora è tempo di reagire, di far sentire ancora più forte la nostra voce, riportando i nostri corpi nelle piazze e protestando fuori dai palazzi del potere. Torniamo a manifestare il nostro orgoglio ma anche la nostra ribellione nei confronti di una classe politica che non si assume la responsabilità del cambiamento che il Paese vuole”.

Il Toscana Pride è nato da un percorso politico intrapreso da un’ampia rete di associazioni toscane che oggi compongono il Comitato promotore: AGEDO Toscana, Arcigay Arezzo “Chimera Arcobaleno”, Arcigay Livorno L.E.D Libertà e Diritti, Arcigay Siena “Mo-vimento Pansessuale”, Arcigay Firenze “Altre Sponde”, Arcigay Prato-Pistoia “L’Asterisco”, Azione Gay e Lesbica (Firenze), Collettivo Asessuale Carrodibuoi, Associazione Consultorio Transgenere (Torre del Lago), Famiglie Arcobaleno (Toscana), IREOS Comunità Queer Autogestita (Firenze), LuccAut (Lucca), Pinkriot Arcigay Pisa, Polis Aperta e Rete Genitori Rainbow.

Mai, fino ad oggi, Livorno aveva avuto un suo Pride. Intervistato da Il Tirreno, Luca Dieci ha rimarcato come questo Toscana Pride 2022 sia quasi un “ritorno alla vita: il Pride, oltre ad essere una rivendicazione di diritti, è anche il nostro giorno della Memoria in cui ricordiamo i moti di Stonewall. C’è voglia di esplodere: torneremo in piazza con i nostri corpi colorati e le nostre diversità”.

Nel frattempo gli organizzatori sono al lavoro per la Pride Week che precederà la sfilata. Ad inaugurare l’Onda Pride 2022 del Bel Paese (qui tutte le altre tappe) sarà la città di Sanremo.

© Riproduzione Riservata