Varese Pride 2022 il 18 giugno

Sabato 18 giugno Varese tornerà in piazza per il proprio Pride cittadino, a conclusione di una Pride Week che prenderà vita l’11 giugno. Un Pride, quello del comune lombardo, che punta a dare visibilità alla comunità LGBTI+ cittadina per troppo tempo rimasta nascosta. Un anno fa, causa pandemia, la tradizionale parata per le vie del centro venne cancellata, lasciando il posto ad un evento solo su prenotazione a Villa Toeplitz, con posti a sedere.

Un anno dopo, per quanto non ci siano ancora informazioni ufficiali a riguardo, il Varese Pride dovrebbe tornare alla ‘normalità’, con la sfilata che attraverserà le vie della città, già scesa in piazza lo scorso ottobre con un sit-in di protesta a seguito dell’affossamento del DDL Zan.

Un 18 giugno assai ricco, quello in arrivo, perché oltre a Varese si terranno anche i Pride di Torino, Lecco e Livorno, con il Toscana Pride. Nel 2019, ultime estate pre-pandemica, circa 2000 persone parteciparono al Varese Pride, con Filippa Lagerback tra i presenti.

Ad inaugurare l’Onda Pride 2022 del Bel Paese (qui tutte le altre tappe) sarà la città di Sanremo il prossimo 9 aprile.

