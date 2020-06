Sarah Hijazi, l’attivista ultima vittima dell’omotransfobia in Egitto

Attivista LGBT. Contro la disuguaglianza e la discriminazione. Transessuale. Tutto questo e molto altro era Sarah Hijazi che ieri, domenica 14 giugno, ha scelto la via del suicidio. Aveva solo 30 anni. Prima del gesto, aveva pubblicato un post e una foto di lei sorridente, in cui salutava e ringraziava gli amici che le sono stati vicini. Ma perdona anche chi le ha voluto male.

Ai miei fratelli e sorelle, ho provato a sopravvivere e ho fallito, perdonatemi. Ai miei amici, l’esperienza è dura e sono troppo debole per resistere, perdonatemi. Al mondo, sei stato davvero crudele! Ma io perdono.

Sarah Hijazi era un’attivista LGBT egiziana, che nel 2017 venne arrestata per aver sventolato una bandiera LGBT al Cairo durante il concerto di Machrou Laila, una band libanese. Sarah, MtF, è stata quindi portata in carcere assieme a un amico, responsabile anche lui di aver sventolato la stessa bandiera. Sarah venne inviata nella sezione maschile. Qui venne ripetutamente torturata e picchiata, come spesso accade agli attivista in Egitto.

Solo l’intervento di associazioni e Paesi a livello internazionale la salvarono da quell’inferno. Ma dopo la liberazione, era solo una persona contro natura, responsabile di atti immorali, come sventolare una bandiera arcobaleno. È stata ripudiata dalla società.