Anche persone trans* e non binary: con The Sims 4 puoi scegliere i tuoi pronomi

Lo scorso 18 Gennaio, durante una diretta i creatori di The Sims 4 hanno annunciato di aver messo in progetto la possibilità di scegliere più pronomi per i propri personaggi.

Già l’anno scorso i fan del videogioco hanno espresso attraverso una petizione su change.org, il desiderio di includere dei Sims trans e non binary.

Per quanto le ultime edizioni hanno cercato di mantenere un linguaggio più neutro possibile, anche chiamando i personaggi semplicemente con il loro nome, “la lingua ancora ci limita” dicono i fan nella lettera.

La petizione ha raccolto più di 22, 000 firme, smuovendo il franchise a concretizzare le richieste del fanbase.

“Il nostro linguaggio modella il mondo che ci circonda e come interagiamo” dice Rae Sweet, attivista non binary, spalla del progetto insieme all’organizzazione It Gets Better (associazione no-profit per l’integrazione LGBTQIA+) “Il giorno che ho potuto utilizzare il they singolare è stato il giorno che ho potuto riconoscermi allo specchio. Come puoi immaginare, ti cambia la vita”.

I creatori nella comunicazione ufficiale hanno riconosciuto che le modifiche non saranno comunque sufficienti per rendere il videogioco 100% neutrale: “Rendere The Sims 4 più aperto a tutti tramite la neutralità di genere richiede da parte nostra un costante processo di sviluppo e apprendimento, e continueremo ad aggiornare la funzione nel corso del tempo.”

Anche se questa prima interazione sarà esclusivamente in lingua inglese, il team sta valutando ogni possibilità per esprimere i pronomi anche nelle altre 18 lingue del videogioco: “Non esiste una soluzione valida per tutte, ma terremo conto delle regole grammaticali di ciascuna lingua” specificano.

Difatti, sorge spontaneo chiedersi se una modifica del genere sarà mai applicabile con l’italiano, etimologicamente ancora meno neutra di quella anglofona.

“Credo che dare la possibilità alle persone di giocare scegliendo i pronomi e cercando di essere chi vogliono, sarà un’ulteriore possibilità per esplorarsi e comprendere meglio chi sono.” spiega Rae Sweet “Soprattuto in una società dove non possono esserlo nella vita reale.”

