Vittorio Feltri, “Giù le mani dai gay rispettateli, ma rivendico la libertà di definirli come mi pare”

Nove giorni fa Vittorio Feltri firmava un editoriale su Libero attaccando il governo per il DDL Zan: “Legge ridicola, sarà vietato dire qualcosa dei nostri gay”. Passata poco più di una settimana, e con l’ennesima aggressione omofoba ai danni di un ragazzo gay avvenuta questa volta a Pescara, Feltri ha provato a cambiare il tiro.

“Giù le mani dai gay, rispettateli”, si legge oggi sulla prima pagina di Libero, con un lungo editoriale dello stesso Feltri, da pochi giorni dimessosi dall’Ordine dei Giornalisti.

“La vicenda di Pescara non può lasciare indifferenti”, si legge. “Un episodio inspiegabile, se si considera che ormai – finalmente, l’omosessualità non è più reputata scandalosa. Mi domando che possa importare a qualcuno se due gay mostrano in pubblico di essere affezionati l’uno all’altro. Nel 2020 un fatto del genere non dovrebbe suscitare scalpore, bensì passare inosservato e quindi essere tollerato. Chi se la prende con coloro che hanno gusti diversi dai suoi è un cretino patentato, non abilitato a pretendere l’uniformità delle preferenze. È ovvio che l’omosessualità non sia un reato e neppure un comportamento disdicevole. Combatterlo, oltretutto con la violenza, significa essere indegni di vivere nel consorzio cittadino”.

Un Feltri contro l’omotransfobia, in conclusione, prima di cedere ad un finale che lascia a dir poco perplessi. “Ciascuno nella propria vita compie le scelte che gli garbano nelle quali nessuno è abilitato a porre il becco”, sottolinea l’ex giornalista. Se non fosse che essere omosessuali, così come essere eterosessuali, bisessuali, transgender, NON sia una scelta. Anche solo continuare a scriverlo non fa altro che alimentare disinformazione, e inevitabilmente discriminazione. Ma Feltri continua.

Talvolta qualcuno mi ha redarguito poiché anziché il termine gay, inglese, ho usato ricchione o frocio, accusandomi di omofobia. Il che è folle. Faccio notare che affidai mio figlio Mattia, quando era piccino, a una coppia di omosessuali che se lo portò in vacanza al mare, accudendolo come fosse un nipote. I due erano amici miei carissimi, uno di essi purtroppo ci ha lasciati qualche anno fa, l’altro mi è tuttora vicino. Quindi non sono omofobo, tuttavia rivendico la libertà di definire gli omo come mi pare. Chi invece li discrimina è senz’altro un coglione.

Avendo ‘amici gay’, in conclusione, non si può definire Vittorio Feltri un omofobo. Peccato che negli anni l’archivio delle sue sparate sia diventato sterminato. Pretendere inoltre il diritto di utilizzare termini come ‘ricchione’ e ‘frocio’, senza rendersi conto che sono dispregiativi e in quanto tale portatori sani di discriminazione e aizzatori di odio, è alquanto surreale.