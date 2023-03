“Brucerei un figlio gay”: Giovanni De Paoli assolto dall’accusa di incitamento all’odio

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

La notizia dell’assoluzione di Giovanni De Paoli, ex consigliere regionale leghista, dall’accusa di diffamazione con l’aggravante di incitamento all’odio, ci lascia indignati e sgomenti, ma sicuramente non sorpresi.

La sentenza, secondo la quale “il fatto non costituisce reato”, è destinata a generare un’ondata di polemiche e proteste, eppure il reato effettivamente non c’è: senza una legge contro i linguaggi d’odio contro la comunità LGBTQIA+, questi atteggiamenti non sono punibili per legge.

Il caso

La frase che ha scatenato la bufera, “Se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno“, è stata attribuita a De Paoli nel febbraio 2016, nei corridoi del palazzo dell’Assemblea legislativa della Liguria.

“Con riferimento al procedimento a mio carico presso la procura di Genova per presunta diffamazione – aveva dichiarato De Paoli – sono a ribadire di non avere pronunciato quanto a me attribuito e sono profondamente dispiaciuto per il malinteso venutosi a creare. Resto fiducioso che venga fatta chiarezza e aspetto con grande rispetto e serenità il corso della giustizia”.

Nonostante il politico abbia sempre negato di averla pronunciata, l’accusa ha insistito nella sua posizione e ha deciso di portare il caso in tribunale. Tuttavia, come ci si aspettava, il risultato non è stato quello sperato.

“Giustizia che finalmente è arrivata – ha commentato oggi De Paoli – sono felice di essere stato assolto rispetto a un’interpretazione del tutto errata delle mie parole. Ringrazio chi mi ha sempre difeso dalle accuse e ha avuto fiducia in me”.

Ecco perché c’è bisogno del DDL Zan

Se l’omofobia è una forma di discriminazione e di odio che, come tale, non dovrebbe essere tollerata né giustificata in alcun modo, la nostra struttura legislativa non la contempla come reato in sè. Eppure linguaggio che viene utilizzato nei confronti della comunità LGBTQ+ ha un impatto profondo sulle nostre vite.

Come sottolineato dal giudice, però, la sentenza si basa su motivazioni precise e tecniche, legate alla questione della diffamazione e dell’incitamento all’odio, e non sulla valutazione morale della frase in sé.

In altre parole, la sentenza non significa che la frase di De Paoli sia stata considerata accettabile o giustificabile, ma semplicemente che non è stata considerata un reato dal punto di vista legale. Il che ci riporta, per l’ennesima volta, a parlare di DDL Zan.

È oggi più che mai necessario continuare a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione dei reati d’odio verso le comunità vulnerabili, e dell’importanza di combattere ogni forma di discriminazione.

La lotta contro l’omofobia non riguarda solo la comunità LGBTQ+, ma l’intera società. Qualsiasi tipo di discriminazione e d’odio non possono essere giustificati o tollerati in alcun modo, e ogni individuo – ma soprattutto lo Stato – ha la responsabilità di promuovere la tolleranza e il rispetto per le diversità.

