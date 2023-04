Diritti trans e dito medio ai Repubblicani: i migliori momenti queer del Coachella 2023

0:00 Ascolta l'articolo 3 min. di lettura Scuro Chiaro

Che siate lì (poco probabile) o lo stiate seguendo in diretta streaming (più possibile), il Coachella è quell’appuntamento annuale che anche solo nella nostra testa appare più cool della media.

Mentre il proprietario Philip Frederick Anschutz continua a donare soldi alle associazioni omofobe, il festival più famoso del mondo accoglie sul proprio palco artisti, emergenti e non, di cui ampia parte è parte del mondo LGBTQIA+.

L’edizione 2023 non scherza con una pioggia di artisti queer – dalla cantautrice bisessuale Angèle all’artista transgender Ethel Cain per la prima volta al Coachella – tutto il mondo che tra una performance e l’altra non dimenticano di alzare la voce non solo per cantare.

Su tuttə primeggiano le Boygenius – supergroup indie formato dalle cantautrici Phoebe Bridgers, Lucy Dacus, e Julien Baker – che entrando sul palco sulle note di The Boys Are Back in Town di Thin Lizzy, hanno colto l’occasione per urlare a supporto dei diritti transgender.

“Prima che andiamo avanti, non so se avete dato un’occhiata alle news e visto la pagliacciata che sta succedendo in Florida, Missouri, e molti altri posti, ma le vite trans contano, le giovani persone trans contano” esordisce Lucy Dacus, continuando “Combatteremo e vinceremo”.

Si unisce Phoebe Bridgers che in grande stile chiama direttamente in causa l’estrema destra repubblicana e le recenti politiche antit-abortiste: “L’aborto spacca e f*nculo a Ron DeSantis” grida alla platea.

La band ha fatto una comparsata di nuovo sul palco insieme allə MUNA, gruppo che abbiamo intervistato lo scorso Febbraio, in un’esplosione di energia saffica e inni queer.

Durante un’intervista la band composta da Katie Gavin, Josette Maskin e Naomi McPherson ha corretto un’intervistatrice che continuava a riferirsi allə tre al femminile, chiamandole più volte ‘ladies’.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MUNA (@whereismuna)

“Questo potrebbe apparire un po’ imbarazzante, ma non ci identifichiamo tuttə come ragazze” spiega Gavin “Quando le persone si riferiscono a noi chiediamo che ci diano semplicemente del ‘voi’ o ‘you guys’ (ndr. in inglese letteralmente ‘voi ragazzi’ ma viene utilizzato anche per riferirsi in maniera neutra a chiunque)”. Per poi sdrammatizzare: “Penso comunque sia una figata poter dire tutto questo in un’intervista”.

Alla domanda: “Cosa cambierete nell’industria musicale?” Tuttə e tre hanno risposto: “I transfobici!”.

Si aggiungono anche The Linda Lindas, rock band losangelina che ha menzionato la ‘tanta m*rda poco divertente che sta succedendo”: “C’è bisogno che se ne parli e dobbiamo fare qualcosa” ha detto Eloise Wong, seguitə dallə chitarrista Lucia de la Garza: “Tutte queste legislazioni anti-trans non vanno bene!”.

Tra le performance più attese, non può mancare Frank Ocean, al suo grande ritorno sul palco dopo sei anni. Tuttavia, l’esibizione non è andata in streaming come le altre spezzando il cuore dei fan che non vedevano l’ora di rivedere l’artista.

Per i fortunati presenti, Ocean ha dedicato parte del concerto a suo fratello, Ryan Breaux, morto in un incidente d’auto a soli 18 anni nel 2020: “In questi ultimi anni la mia vita è cambiata tanto. Con mio fratello venivamo spesso a questo festival e mi sentivo come se fossi trascinato qui la maggior parte del tempo perché odiavo la polvere” racconta l’artista. “Uno dei miei ricordi più vividi è quando abbiamo visto insieme Rae Sremmurd. Ballavamo al ritmo della loro musica e so sarebbe stato così felice di venire qui con tutti noi, quindi voglio ringraziarvi per il supporto e l’amore che mi avete dato”.

Per chiunque sperava in nuova musica, Ocean chiarisce che bisognerà aspettare ancora un po’: “Non che non ci sia un album, solo non ora”.

