Boygenius è la girlband che ci salverà

0:00 Ascolta l'articolo

Chi sono le Boygenius? Improbabile beccarle alla radio o in discoteca, ma se avete bisogno di una passeggiata in solitaria, immersi tra gli alberi in fiore, venticello primaverile e tanta emotività, queste tre ragazze saranno le vostre compagne di viaggio.

La splendida intesa tra Phoebe Bridgers, Lucy Dacus, e Julien Baker nasce nel 2016 scambiandosi poesie di Henry James. Oggi non solo sono le tre cantautrici più acclamate della scena indie americana, ma soprattutto tre amiche insperabili che non possono fare a meno dell’altra nemmeno sul palco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da boygenius (@xboygeniusx)

Dopo il loro ep nel 2018, lo scorso venerdì 31 Marzo hanno rilasciato the record, album di debutto che unisce i rispettivi percorsi musicali di ognuna in dodici brani dove si gridano (letteralmente) tutto l’amore del mondo: tra riti satanici contro l’ipocrisia borghese e flussi di coscienza che disintegrano il cuore, ascoltarle ha la stessa potenza di una fuga in macchina con i vostri migliori amici o una confessione sussurrata all’orecchio.

Ma il termine boygenius risponde direttamente a quell’industria musicale che vorrebbe le donne come ‘ascoltatrici’ e mai ‘artiste’. Un contraccolpo all’arroganza di quegli uomini che continuano ad essere acclamati per il minimo insindacabile. Così il trio si prende gioco del sistema con spudorata vulnerabilità e sottile ironia: dalla cover di Rolling Stone (diventata virale ovunque in meno di ventiquattro ore) che replica il photoshoot dei Nirvana alla canzone Leonard Cohen, dove definiscono il cantautore ‘un uomo anziano in crisi esistenziale, che scrive poesie arrapate in un monastero buddhista’.

Ad accompagnarle stavolta c’è anche Kristen Stewart, che debutta come regista con the film, video musicale di quattordici minuti, che oscilla tra ricordi d’infanzia, occhi lucidi, e baci saffici.

Il loro è un affetto che buca lo schermo e da cui a stessa Stewart non riesce a distogliere lo sguardo: “Avrei voluto dei punti di riferimento come loro quand’ero ragazzina” dichiara l’attrice e regista durante la premiere a Los Angeles, dicendo ai giovani fan in platea: “Siete fortunati. È un mondo diverso, è qualcosa da non credere, e non riuscirò a dire altro che grazie”.

Non da meno, tutte e tre sono apertamente queer, e non hanno la minima intenzione di fornire ulteriori spiegazioni a riguardo: “Se tutti i David Wojnarowiczes e Leslie Feinbergs del mondo hanno sofferto così tanto per non permettermi di vivere in un mondo dove posso essere gay su un grande palco e avere una marea di altre persone gay lì con me, allora è tutto vano” dichiara Baker in un’intervista per Them Magazine. Nelle loro canzoni non parlano di impeccabili modelli di comportamento, ma di esseri umani che trovano sostegno nelle rispettive fragilità e non hanno bisogno di diventare eroi per essere validi. Nelle parole di Lucy Dacus: “Voglio che ogni persona gay o trans abbia l’opportunità di essere impacciata, stupida, e ordinaria” .

Soprattutto la musica di boygenius è un inno al potere taumaturgico dell’amicizia, a quei rapporti che curano le ferite con uno scambio di sguardi, e rimangono al nostro fianco fino a tarda notte. Anche quando non ci sentiamo forti abbastanza.

© Riproduzione Riservata