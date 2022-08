Frank Ocean lancia la sua linea di cock ring dorati

2 min. di lettura

Questa volta i fan di Frank Ocean non staranno nelle mutande (letteralmente).

No, non si tratta ancora di nuovo album , ma proviene dal mondo dei sex toys: Ocean ha appena lanciato la sua linea di cock ring in oro e diamanti di 18 carati. Si chiama XXXL H-Bone Ring e l’ha annunciato lo stesso cantautore postando una foto di nudo frontale, con lato A pixelato, mettendo in mostra il vistoso anello di piacere. Non è dato a sapere se si tratta di Ocean stesso (anche se nei crediti c’è scritto FRANK PACE OCEAN) o qualcun altro. A voi la risposta!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Homer (@homer)

La collezione – che prevede anche pendenti, orecchini, e portachiavi con prezzi che partono dai 370 dollari – è in collaborazione con il brand Homer, acquistabile sul sito ufficiale o presso lo store ufficiale di New York. Nello specifico, il H-Bone Ring è composto da 18 carati di oro giallo e decorato con piccoli diamanti che raffigurano “un osso pixelato”, tutto per la cifra di 25,270 dollari. Ocean ha anche postato un selfie indossando una parrucca e una felpa risalente al suo ultimo tour (“cancellato dal Covid nel 2020” scrive nella caption), una torta di compleanno fatta da Homer, e alcuni sketch di disegni dalla sua scrivania.

La notizia ha scatenato le reazioni dell’intero fanbase sui social: “Apro Instagram e rimango senza parole nel vedere che Frank Ocean ha rilasciato una linea di cock ring e non un nuovo album” scrive un utente su Twitter. “Non dite che Frank Ocean non ha avuto nessun impatto” scrive un altro “Perché sono più che tentato di comprare un c*zzo di cock ring!”.

Sempre lo scorso mese il cantautore ha festeggiato il decimo anniversario del suo disco di debutto, Channel Orange. L’ultimo album Blonde risale al 2016 e – fatta eccezione per due brani “Cayendo” e “Dear April” rilasciati nel 2020 – non ci sono ancora notizie di nuova musica all’orizzonte. Ma non solo sex toys: sembrerebbe sia in trattative per dirigere il suo debutto cinematografico, apparentemente intitolato Philly, in collaborazione con la casa cinematografica A24. Stando a DiscussingFilms, Ocean dovrebbe iniziare le riprese questo autunno in New Mexico per un’ipotetica data di uscita nel 2023.

