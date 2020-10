Fiorella Mannoia: “clima di odio insano e pericoloso, chiediamo legge contro omotransfobia e misoginia”

Dopo Tiziano Ferro e Nina Zilli, anche un’altra cantante, Fiorella Mannoia, ha deciso di impegnarsi in prima persona per sostenere la legge contro l’omotransfobia e la misoginia che tornerà alla Camera dei Deputati il 20 ottobre prossimo. Prima però, sabato 10 ottobre, ci sarà una manifestazione pro DDL Zan in piazza della Scala, a Milano, per dire basta alla discriminazione.

“Mai avrei immaginato, quando ero giovane, che alla mia età, nel terzo millennio, io mi sarei trovata qui a chiedere una legge che tuteli la libertà delle persone“, ha esordito Fiorella. “Non me lo sarei mai immaginata perché quando ero giovane io pensavamo che il mondo sarebbe andato a liberare e non a peggiorare. Si sta respirando un clima di odio insano, pericoloso, per cui siamo qui a chiedere per legge che la legge tuteli le donne, gli omosessuali, le minoranze, le diversità, che tuteli la libertà delle persone di essere come vogliono essere. Non ce ne sarebbe stato bisogno, ma purtroppo è così. Lo chiederemo a gran voce, lo chiederemo il 10 ottobre a Milano, gridando tutti insieme “adesso basta”.

Il palco della manifestazione sarà affidato alla conduzione di Diego Passoni (Radio Deejay) e Monica Napoli (SkyTg24). Confermate le partecipazioni dell’On. Alessandro Zan (Pd), relatore della proposta di legge contro l’omolesbobitransfobia e la misoginia alla camera, della senatrice Alessandra Maiorino (M5s), e della vicepresidente della regione Emilia Romagna Elly Schlein.