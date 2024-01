Il coming out non è solo gay, Peppi Nocera travolto dalle polemiche dopo la nostra intervista

3 min. di lettura

Giornali e tv riusciranno a riprendersi la credibilità che i social hanno man mano sottratto ai media? Se lo chiede Peppi Nocera, dopo aver ricevuto un oceano di ignoranti commenti in risposta alla sua intervista con Gay.it. Ma andiamo con ordine.

Il coming out di Peppi Nocera, che in un’intervista al nostro Giuliano Federico ha rivelato di essere lui dietro La Badante, progetto musicale electro-pop ad alto tasso di queerness, ha causato una serie di misunderstanding e una conseguente shitstorm che molto hanno da raccontare sui tempi che viviamo.

E del resto lo stesso Nocera di frullatori mediatici se ne intende eccome. Autore tv di alcuni dei più grandi successi popolari della televisione italiana (“Non è la Rai“, “L’isola dei famosi”, “X-Factor” e “Amici” solo per citarne alcuni), Nocera ha recentemente firmato sia la docu “Unica” con Ilary Blasi, sia le prime due stagioni della serie “The Ferragnez” con Chiara Ferragni e Fedez.

Nel corso degli anni, Nocera ha coltivato il suo amore per la musica in un progetto parallelo da lui definito “un lato tranquillo“. Ha continuato a comporre per altri artisti, saltuariamente: da Ambra a Raffaella Carrà, da Grazia Di Michele ad alcuni partecipanti di ‘X Factor’. Poi, sette anni fa, è tornato sulla scena musicale con lo pseudonimo La Badante, sotto il quale ha pubblicato vari album ed EP electro-pop. Nonostante alcuni addetti ai lavori ne fossero a conoscenza (lo sapeva anche Fiorello, ha spiegato Peppi), Nocera è riuscito a mantenere l’anonimato fino a pochi giorni fa, quando ha deciso di svelare nell’intervista a Gay.it la sua vera identità legata a La Badante in concomitanza con il lancio del suo ultimo EP, intitolato ‘Tipi trasparenti‘. Ecco il video:

Sette anni dopo l’autore ha pensato che non avesse più senso nascondere la propria identità dietro La Badante, non avendo egli ambizioni da popstar. “Quindi ho deciso che era il momento giusto per dire al mondo che La Badante ero io” ha spiegato ad Adnkronos. E lo ha fatto tramite l’intervista a Gay.it.

Da quell’articolo però ne sono rimbalzati in rete molti altri, tutti con titoli tipo: l’autore televisivo Peppi Nocera fa coming out e una mia dichiarazione mai data in quell’intervista: ‘io sono gay’. Tanto è bastato per leggere sotto questi articoli dei commenti feroci e degli insulti che fanno francamente rabbrividire”.

Già perché Nocera, dopo l’intervista a Gay.it, è stato oggetto di una valanga di critiche da parte dei soliti leoni da tastiera che hanno frainteso la definizione di “coming out” e lo hanno accusato di aver parlato della propria omosessualità soltanto per fare pubblicità al nuovo progetto “Tipi trasparenti“, pubblicato con INRI diretta da Pierpaolo Peroni e remixato da Italo Connection. In verità Nocera ha fatto un vero e proprio coming out nel rivelare di essere lui dietro al progetto “La Badante”.

“La mia omosessualità era implicita e pubblica, e non ho mai cercato di nasconderla – spiega ad Adnkronos che lo ha interrogato sulla valanga di accuse social – non sono certo il Papa, quindi non c’era nulla di sorprendente nella notizia. Mi avrebbe fatto solo ridere se non fosse stato per l’onda di commenti offensivi che è seguita. Questo è davvero preoccupante. È inquietante vedere come i titoli sensazionalistici e provocatori siano stati utilizzati per ottenere clic, sfruttando la curiosità malsana delle persone verso i ‘coming out’ altrui, anche se non si conoscevano nemmeno. Questo ci fa riflettere sui recenti eventi, come quelli riguardanti Ferragni e Lucarelli. Personalmente, non mi interessa molto, sono abituato a questo tipo di situazioni, avendo lavorato nel mondo dei media per così tanto tempo. Tuttavia, l’impatto di una tempesta di critiche può essere devastante, specialmente per chi è meno preparato a gestirla.”

Il misunderstanding subito da Nocera evidenzia una certa ignoranza anche in termini di comprensione della definizione “coming out”. Il coming out infatti non è una prerogativa di persone LGBTIQA+. Il coming out è semplicemente la rivelazione di una condizione tenuta sin a quel momento nascosta.

A proposito delle recenti tempeste social che hanno travolto Ferragni e Lucarelli, sempre ad Adnkronos Nocera spiega: “I casi di Ferragni e Lucarelli hanno evidenziato questo fenomeno, e secondo me, stampa e televisione stanno cercando di riprendersi un terreno che i social media avevano parzialmente conquistato.”

Ma i social, è ormai certo, costituiscono una lente fortemente distorcente la realtà. “Io sono gay – ha aggiunto Nocera – e i commenti negativi che sono seguiti dimostrano ancora una volta il lato oscuro dei social media”.

