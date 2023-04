Malan (FDI): “Tutti i bambini hanno due genitori ma c’è chi ne ha deliberatamente eliminato uno”

0:00 Ascolta l'articolo

L’intervista rilasciata a La Stampa da parte di Koen Lenaerts, presidente della Corte di Giustizia Ue che ha ribadito come “tutti gli Stati membri devono tutelare i figli delle coppie omogenitoriali”, ha suscitato irritazione tra le file della destra di governo.

Intercettati sempre da La Stampa, il leghista Simone Pillon e Lucio Malan, Presidente Gruppo Fratelli d’Italia al Senato, hanno sparato a zero contro l’Europa.

“Tutti i bambini hanno due genitori. Solo che c’è qualcuno che ha voluto eliminarne uno. Con una scelta deliberata“, ha detto l’ex forzista, convinto che non esistano problemi di circolazione e soggiornamento in tutto il territorio UE per i figli delle coppie omogenitoriali, con o senza certificato europeo di filiazione bocciato dal governo Meloni.

“Quanti bambini si spostano tranquillamente con maggiordomi, bambinaie, seconde mogli e secondi mariti? Ci sono centomila modi di delegare. C’è una difficoltà in più, ma risolvibile in cento modi. C’è a chi questa difficoltà è capitata per sventura e chi invece se l’è cercata. Il diritto di famiglia è di competenza nazionale. Non comunale, come piace tanto pensare a certi sindaci, né sovranazionale, come piace pensare alla Corte di giustizia europea“, ha concluso Malan, di nuovo in prima fila nello screditare e diffamare le famiglie arcobaleno del Bel Paese.

“Non esistono bambini che nascono da due donne o da due uomini, ma da una madre. Qualsiasi altra cosa, è un falso in atto pubblico“, ha aggiunto il leghista Pillon, rimasto fuori dal Parlamento alle ultime elezioni. “Noi come altri stati europei riconosciamo l’utero in affitto come un reato. E non possiamo legittimare le conseguenze di un reato. Sarebbe come dire che dopo il furto, chi ruba diventa proprietario“.

La maggioranza di governo, anche dinanzi alle condanne dell’Europa, alle piazze, ai sindaci in rivolta, ai sondaggi che dicono l’opposto rispetto a quello che loro millantano, continua così sulla propria discirminatoria strada, lastricata di disinformazione e cattive intenzioni. Una “crociata crudele e disumana“, l’ha definita il deputato Alessandro Zan, parlando di “ossessione contro le coppie dello stesso sesso” che “si riversa sui diritti dei bambini“.

