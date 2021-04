Maurizio Costanzo Show, sesta e ultima puntata nuovamente dedicata all’omotransfobia

< 1 minuto di lettura

Dopo le polemiche social per l’indecoroso teatrino montato ad arte per Giorgia Meloni, andato in onda un mese e mezzo fa, Maurizio Costanzo e i suoi autori corsero ai ripari dando ampio risalto al problema quotidiano dell’omotransfobia e al DDL Zan attualmente fermo in Senato. La scorsa settimana il triste teatrino politico si è ripetuto con Matteo Salvini, che ha continuato a seminare menzogne sulla legge senza essere mai contraddetto dai presenti in studio, e allora domani sera, mercoledì 28 aprile, la sesta e ultima puntata della 39esima stagione del Maurizio Costanzo Show tornerà a parlare di omotransfobia.

Saranno nuovamente ospiti Jean Pierre Moreno, picchiato insieme al compagno nella metro di Roma per un semplice bacio; Malika Chalhy, cacciata di casa dai genitori e minacciata dalla madre dopo il coming out; e per la prima volta in studio Martina Panini, transessuale sorda vittima di transfobia.

Tra gli ospiti, poi, Tommaso Zorzi, Enrico Papi, Emanuele Filiberto di Savoia, la senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, Francesco Oppini, Cristiano Malgioglio, Dario Vergassola, Rocio Munoz Morales, Enzo Miccio, il professore oncologo Umberto Tirelli e Pier Fortunato Zanfretta, ‘pensionato rapito dagli alieni’.

Nulla di fatto per l’annunciato confronto tra Andrea Ostellari, senatore leghista che da mesi tiene in ostaggio la legge contro l’omotransfobia in commissione giustizia, e Alessandro Zan, relatore del DDL.