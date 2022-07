Onda Pride 2022, ultimo sabato di luglio con Matera, Mercogliano, Rimini e Reggio Calabria

< 1 min. di lettura

Ultimo weekend di luglio per l’Onda Pride 2022, con altre 4 città pronte a scendere in strada. Matera, Mercogliano, Rimini e Reggio Calabria, per poi andare ‘in vacanza’ ad agosto e tornare a settembre/ottobre con gli ultimi due appuntamenti di stagione, ovvero Biella (17 settembre) e Aosta (8 ottobre e non più il 24 settembre come precedentemente annunciato).

3 anni dopo il boom del debutto, tra i sassi di Matera torna il Pride con partenza alle ore 16.00 in Stazione Villa Longo, per poi percorrere via Nazionale, Via Annunziatella, Via Lucana, Via Roma e Piazza Matteotti. Matrigna Ava Hangar, da Drag Race Italia, con Ale Hilton matrina ufficiale.

A Mercogliano andrà in scena l’Irpinia Pride, con Lorenzo Balducci padrino e Sofia Mehiel madrina. Concentramento presso piazzale della Funicolare dalle ore 17, con partenza corteo alle ore 18. Il percorso correrà lungo le strade principali della cittadina. Partenza da Piazza della funicolare per poi percorrere Viale San Modestino, Via Sant’Angelo, Via Santo Stefano, Piazza Morelli e Silvati, Via Amatucci, Piazza Municipio, Corso Garibaldi, Via Santo Stefano, Via Sant’Angelo, Rotonda/incrocio Viale San Modestino, Viale San Modestino, Chiesa San Modestino, Via Giacomo Matteotti, altezza villa comunale e tornare indietro fino a Piazza della funicolare.

A Rimini ritrovo alle ore 17:30 in piazzale B. Croce, con partenza alle ore 18:30 lungo il parco del Mare e arrivo alle 20:30, al tramonto, alla spiaggia libera di Largo R. Boscovich. Tra i presenti al “pride più romantico d’Italia” il deputato Pd Alessandro Zan.

A Reggio Calabria, dove il sindaco ha esposto la bandiera rainbow in comune, partenza alle ore 17:00 al Tempietto, da dove partirà il corteo che attraverserà la città per poi finire al Water front.

