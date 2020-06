Matera, il Comune si tinge di arcobaleno per celebrare il Pride

In attesa che questa sera Palazzo Marino a Milano sia travolto dai colori dell’arcobaleno, Matera ha giocato di anticipo. Capitale europea della cultura nel 2019, la città dei sassi ha celebrato il Pride Month illuminando con i colori della bandiera rainbow il proprio Comune, per una lunga settimana.

“I Love Matera” il nome dato all’iniziativa, ideata dall’associazione Volt e sostenuta anche dalle materane Risvolta e Agedo. “È il simbolo di una società aperta, che non nega i diritti a nessuno dei suoi figli”, hanno rimarcato gli ideatori, che hanno così indirettamente voluto replicare al signore di Matera che a inizio giugno ha tentato di cacciare dal proprio appartamento due affittuari regolarmente sotto contratto, solo perché omosessuali.

Esattamente un anno fa, come dimenticarlo, Matera ospitava il suo primo storico e partecipato Pride, con oltre 7000 persone in strada. “Quella di Volt Matera è una nuova luce sulla città per i diritti di tutti”, ha rimarcato Francesco Ambrosecchia di Volt.