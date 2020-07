Spazziamo l’Odio, l’evento a sostegno del DDL Zan e in risposta al popolo del Family Day

L’11 luglio è la data prescelta dal Family Day per scendere in piazza, in barba alle misure anti Covid 19, per manifestare contro il ddl Zan, ovvero la legge contro l’omotransfobia. L’hashtag #RestiamoLiberi monta in rete, diffondendo fake news senza ritegno e denunciando un attacco alla libertà di parole e di opinione. Ma a #RestiamoLiberi, alcune associazioni LGBT hanno risposto con l’evento “Spazziamo l’Odio“. Su Facebook si legge:

Sabato 11 luglio, per una buona legge contro l’omotransfobia e la misoginia rispondiamo a chi vuole continuare a discriminare e odiare riempiendo il web di colori e messaggi positivi. Insieme alla campagna Da’ voce al Rispetto sabato partecipa con una foto, con un video, con un tuo contributo sui social. Libera la fantasia e scegli la modalità migliore per comunicare la necessità di spazzare via l’odio omotransfobico e misogino. #spazzalodio#davocealrispetto#stophate

L’idea prende vita dalla campagna Da’ voce al Rispetto, nata per sostenere la legge contro l’omotransfobia proposta dal deputato Pd Alessandro Zan che a fine luglio approderà alla Camera.

Nella pagina dell’evento, si invitano gli utenti che sostengono il ddl a condividere sui social un contributo, che sia uno stato, un video una foto. L’evento inizierà alle 11 e prosegirà fino alle ore 17, sabato 11 luglio. Gli hashtag per questa campagna saranno #spazzalodio #davocealrispetto.