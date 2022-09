Vanessa Incontrada vs. Giorgia Meloni: “Mi fa paura, da una donna mi aspetto libertà ma fa discorsi da 1920”

< 1 min. di lettura

Scuro Chiaro

0:00 Ascolta l'articolo

A poco più di due settimane dal voto, un altro volto dello show business italico ha deciso di esporsi in prima persona, criticando pubblicamente Giorgia Meloni. Vanessa Incontrada, intervistata dal Corriere della Sera, non ha usato mezzi termini.

“Giorgia Meloni mi fa molta paura, non amo e non condivido il suo tipo di politica”, ha precisato Incontrada. “La manifestazione a cui ha partecipato in Spagna con Vox mi ha scosso molto, perché conosco bene Vox, portavoce di un estremismo di destra per me inconcepibile. Da una donna io mi aspetto libertà, apertura mentale, invece sento discorsi che me la fanno sembrare un politico del 1920. Io credo anche nelle regole, ci devono essere, ma su certi temi — l’aborto, l’inseminazione artificiale, l’adozione, le famiglie che non devono essere per forza uomo-donna — dovremmo essere già avanti, invece percepisco che con un politico come lei retrocediamo. E mi spaventa. Vorrei ascoltare parole di libertà, non solo libertà di parola”.

Le dichiarazioni di Incontrada potrebbero smuovere un mondo televisivo ad oggi rimasto particolarmente silente, in previsione elettorale. Tutt’altro è avvenuto sul fronte musicale, con diverse cantanti che hanno preso posizione. Elodie, Giorgia, Ariete, Levante, Loredana Bertè. Anche Chiara Ferragni si è detta preoccupata, mentre Alba Parietti e Valeria Marini hanno teso la mano alla leader di FDI, sondaggi alla mano tra 20 giorni prima premier donna del Bel Paese.

© Riproduzione Riservata