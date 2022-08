Valeria Marini sostiene Meloni, Selvaggia Lucarelli: “Dal carro del Pride a quello del vincitore è un attimo”

< 1 min. di lettura

Dopo Alba Parietti, un altro endorsement a sorpresa per Giorgia Meloni. Valeria Marini ha infatti cinguettato a favore della leader di Fratelli d’Italia, replicando ad un tweet di Selvaggia Lucarelli.

“In questa fase, più si dà dell’ignorante e della fascista alla Meloni e più potenziali elettori si sentiranno da lei rappresentati”, ha twittato la giudice di Ballando con le Stelle. Inattesa la replica di Valeria: “Cara Selvaggia hai tanto anzi tutto da imparare da Giorgia Meloni… per esempio il rispetto che ha per gli altri e soprattutto per l’universo femminile e per tutte le donne”.

Parole che hanno suscitato un mare di reazioni, con l’ex gieffina travolta dalle critiche. D’altronde solo pochi giorni fa la leader di Fratelli d’Italia è finita sui siti di tutto il mondo per aver diffuso il video di uno stupro ad una donna ucraina. Immediata la risposta di Lucarelli, che ha ricordato la partecipazione di Marini al Napoli Pride: “Dal carro del Pride a quello del vincitore è un attimo”.

C’è da dire che Valeria non è nuova ad uscite a sostegno della destra. Nel 2018 confessò di aver votato Matteo Salvini: “Come ho votato Berlusconi. Salvini sta facendo un ottimo lavoro, anche sul discorso dell’immigrazione”. Il cortocircuito, probabilmente, è da scovare non tanto nella showgirl, bensì in quella comunità LGBTQ+ che l’ha inspiegabilmente eletta ‘icona’, tanto da invitarla ad indossare gli abiti di madrina ad un Pride nazionale.

