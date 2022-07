Elodie a Giorgia Meloni: “Non sei Dio, non ti ci avvicini neanche. Stai calma” – VIDEO

2 min. di lettura

Ospite del finale di stagione de La Confessione di Peter Gomez, domani alle 22.45 su Nove, Elodie è tornata a criticare aspramente Giorgia Meloni. La cantante, fresca madrina del Roma Pride, aveva già consigliato di andare in terapia alla leader di Fratelli d’Italia, perché a suo dire esageratamente arrabbiata.

Ora è arrivato il bis.

“Non ha cose più importanti da fare, che stare a decidere cosa sia giusto o sbagliato per le persone? Non sta a te, non sei Dio, non ti ci avvicini neanche, se mai dovesse esistere. È questo che a me disturba di più. Questo mi disturba del fascismo. Possiamo avere idee diverse, vedere la vita in modo diverso, ma non c’è bisogno con tutto quel livore, cattiveria, incazzata, la lobby. Stai calma. Posso capire che dice “io sono lontana da quella vita lì” ma non te ne freca un ca**o. Ci sta. Non viviamo sulla montagna del sapone, ognuno ha la sua vita e il suo modo di vedere le cose. Ma ci sono modi e modi di dire, di parlare e di fare politica. Non credo che questo sia il modo giusto. Anzi, dovremmo cercare di capire come convivere tutti insieme nelle nostre diversità”.

Un nuovo affondo senza peli sulla lingua per la cantante, che si è poi soffermata sull’ex (?) Marracash, definito semplicemente “la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un prossimo fidanzato non sarà contento di questo? Tanto non sarà mai all’altezza“.

Fu proprio il rapper, ha ricordato Elodie, romana di origini creole, a convincerla che fosse un bene non nascondere più le sue origini, a spingerla a raccontare da dove venisse. “E’ rimasto molto affascinato da me come essere umano perché ero diversa da quello che facevo vedere in tv. Mi diceva: ‘La tua storia in realtà è un punto di forza’. Io, però, avevo ancora molta paura della critica, cosa che oggi ho sempre meno. Fabio tuttora è una persona molto importante per me. Se ho bisogno di un parere, se ho un’idea, un dubbio, spesso mi confronto con lui“.

“È un uomo. Ha una silhouette elegante, ha sia l’eleganza che un animo animalesco“, ha proseguito Elodie. “È tante cose, è difficile spiegare Fabio (Fabio Bartolo Rizzo è il vero nome del rapper milanese, ndr), questa è la verità, è molto difficile. Io sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita sicuramente ed è una grande fortuna. Io l’ho capito adesso cos’è l’amore“.

Sempre più lanciata, Elodie esordirà in qualità d’attrice nel film ‘Ti mangio il cuore‘ di Pippo Mezzapesa. Sarà alla Mostra del Cinema di Venezia?

