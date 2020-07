Ddl Zan: approvato il testo base della legge contro l’omotransfobia in Commissione

Oggi in Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati si è votato il testo base delle legge contro l’omotransfobia. Il 27 luglio approderà ufficialmente alla Camera. L’iter della legge è iniziato 9 mesi fa, esattamente il 24 ottobre 2019. Quel giorno il testo è arrivato in Commissione, e in questi mesi i vari testi sono stati unificati. Sono iniziate le audizioni. Si attendono i i primi emendamenti. Ed è iniziato anche l’ostruzionismo da parte della Lega, che già dai primi giorni aveva cercato di affossare la legge.

Nonostante tutto, però, il ddl Zan è finalmente arrivato a un momento importante del proprio iter. Il testo ha visto la luce, ora dovrà attendere ancora qualche settimana per essere approvato almeno da un ramo del Parlamento. Solo qualche giorno fa la senatrice 5s Alessandra Majorino si è detta fiduciosa per un’approvazione al Senato entro Natale.

Gli attacchi al ddl Zan

Legge da deriva liberticida. A rischio la libertà di opinione. Legge bavaglio. Testo inutile.

Queste alcuni delle critiche mosse al ddl Zan, da parte degli antagonisti della legge. Ovvero la parte più conservatrice d’Italia, in primis Pro Vita & Famiglia, che lo scorso fine settimana ha richiamato nelle piazze le Sentinelle in Piedi, in segno di protesta. C’è poi l’attacco di Mario Adinolfi, fino ad arrivare a Platinette, e senza dimenticare la proposta (non tanto) ironica di Matteo Salvini per una legge contro l’eterofobia. Ma per cosa? Per le centinaia di aggressioni che gli eterosessuali sopportano ogni anno per aver dato un bacio al/alla proprio/a compagno/a?

Ma l’iter va avanti

Con il voto di oggi in Commissione, si segna un nuovo punto a favore per quella che sarà la legge contro l’omotransfobia e la misoginia.