Giovanni Ciacci stupendo: “sono sieropositivo HIV+ e ne parlerò al Grande Fratello Vip 7”

2 min. di lettura

Scuro Chiaro

Giovanni Ciacci è sieropositivo HIV+ e della sua condizione ne parlerà al Grande Fratello Vip.

Da sempre Gay.it supporta il coming out delle persone sieropositive HIV+. Qui abbiamo recentemente raccolto alcune personalità famose che convivono pubblicamente con l’HIV.

Sulle pagine di questo sito ci fu il racconto di Jonathan Bazzi, che spiegò bene come il suo annuncio “Sono sieropositivo” fu gridato al mondo come scudo di protezione. Bazzi scrisse poi l’indimenticabile romanzo “Febbre”, finalista allo Strega, naturale continuazione narrativa di quell’articolo anti-stigma.

Quello stigma che oggi è forse il principale nemico, dopo che la scienza ha fatto innalzare, e di molto, la qualità della vita delle persone HIV+. Di Aids non si muore più. E grazie ai farmaci le persone sieropositive possono condurre una vita normale.

Giovanni Ciacci, popolare creativo di moda, stylist e volto noto al pubblico televisivo, si è confidato con il direttore di “Chi” Alfonso Signorini e con lui ha parlato delle motivazioni che lo hanno spunto a partecipare al Grande Fratello Vip. Durante il reality show i Canale 5, condotto proprio da Signorini, Ciacci porterà al grande pubblico popolare un tema che ad oggi è ancora in verità oggetto di stigma.

Nell’intervista a CHI, Ciacci ha poi ricordato che negli anni ’80 le parole HIV e AIDS erano sinonimo di morte.

“Le cure antiretrovirali non si erano ancora trovate, moriva un sacco di gente. Per chi si infettava la sieropositività era solo l’anticamera dell’Aids che lo avrebbe condotto dritto al cimitero. Oggi, con le cure, il tasso virale nel sangue viene annullato e non ci si ammala più di Aids. Certo, si muore ancora: chi non si può o non vuole curarsi o chi si accorge troppo tardi della sua sieropositività, magari in Aids conclamato. Ecco, in questi casi è difficile intervenire con successo sulla malattia”.