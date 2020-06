“Febbre” di Jonathan Bazzi in finale al premio Strega

Una cavalcata trionfale quella di Jonathan, ex collaboratore di Gay.it, che nel suo “Febbre”, romanzo d’esordio, racconta la scoperta della sieropositività ma soprattutto la sua vita fino ai 30 anni, in un intreccio incrociato che finisce per essere un atto d’amore verso la vita proprio nel momento di maggiore difficoltà.

Uscito a Maggio 2019, il libro edito da Fandango ha macinato una serie di successi: finalista al Premio Berto, miglior libro dell’anno per Farhenheit Rai Radio 3, premio Bagutta Opera Prima, e, di pochi giorni fa, la notizia che Febbre diverrà anche un film grazie al produttore di Skam Italia.

Ed ora, ciliegina sulla torta, Febbre è finalista nel più prestigioso Premio Letterario Italiano: quel premio Strega che decreta l’ingresso dell’esordiente Jonathan nel “gotha” degli scrittori italiani: gli altri finalisti sono Sandro Veronesi, Giancarlo Carofiglio, Daniele Mencarelli, Gian Arturo Ferrari e Valeria Parrella.

Quasi un romanzo nel romanzo, quello che sta accadendo a Jonathan e Febbre, una sorta di secondo atto holliwoodiano, una favola moderna, il riscatto di un outsider che va oltre ogni aspettativa. Ma tutto assolutamente meritato.

Nel nostro caso c’è chiaramente prima di tutto un riflesso affettivo e d’orgoglio nel celebrare questo successo, e poi il coinvolgimento da lettori di una storia “iniziata” in un certo senso con un articolo su Gay.it, che nella sua successiva versione letteraria cattura, commuove e fa sorridere, e soprattutto sprizza verità in cui riconoscersi.