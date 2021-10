Il fermento social sulla morte del DDL Zan

3 minuti di lettura

Esultano perché sono felici di potermi continuare a chiamare frocio, o a pestarmi per strada. Italia 1021. pic.twitter.com/UYvIM0L4P5 — sono io apri (@sono_io_apri) 27 ottobre 2021

Il DDL Zan è morto e i social non lasciano scampo. Divorano, come sempre, le notizie del giorno. Oltre ai politici, influencer e personaggi famosi, arriva – senza sosta – l’indignazione degli utenti normali, non noti insomma, di chi fa arrivare #LeggeZan al primo posto tra i trend, in pochi attimi. Twitter, nella sua immediatezza e nello spazio di pochi caratteri – perfetti per degli slogan – riesce a raccogliere le reazioni a caldo, probabilmente quelle più spregiudicate, senza filtri. Forse, quelli più interessanti.

L’affossamento del #DDLZan è un fallimento per tutto il Senato, non solo per i partiti di destra che lo hanno ostacolato da subito, ma anche e soprattutto per il @pdnetwork che ha lasciato da solo Zan.

Vergognatevi. — Nunya Bizness (@comicsiringo) 27 ottobre 2021

C’è chi definisce la Destra italiana “la peggiore dell’Europa occidentale” e la sconfitta del DDL Zan “un fallimento per tutto il Senato” soprattutto per il PD che “ha lasciato da solo Zan”. E chi ancora prova a trarre conclusioni dalla decisione dei senatori:

Immaginate come si sentiranno quelli che ci aggrediscono per strada, quelli che abbassano il finestrino per insultarci. Orgogliosi. E tutelati dallo Stato,

twitta un utente, evidenziando l’assurdità del voto odierno. E sono in molti a chiedersi il senso di affossare una legge che protegge le minoranze e le persone vittime di soprusi e di violenza.

Io non capisco una cosa, che poi è sempre la stessa: chi è contro il famoso ddl Zan che vantaggio ricava dalla non esistenza di questa legge? — Astutillo Smeriglia (@a_smeriglia) 27 ottobre 2021

I temi messi sul tavolo (bacheca ndr) dalla fauna social sono molteplici e spesso si arriva a riflettere su un possibile background familiare dei senatori che hanno esultato e votato a favore della cosiddetta “tagliola”

Chi ha applaudito in Senato ha sicuramente, per la legge dei grandi numeri, figli e figlie omosessuali che sicuramente gioiranno per questo affossamento. Che schifo di genitori.

Ma non solo Twitter attira l’indignazione, in molti su Instagram tra post e soprattutto storie hanno fatto sentire la propria voce, all’interno della propria micro-bolla

“Il messaggio che in questa giornata orribile arriva è che dobbiamo avere tutti paura“, è un frase tanto semplice quanto potente. E magari sarà vero che con il voto di oggi si è arrivati a minare ulteriormente il campo dei diritti e delle sicurezze dei cittadini.

Le reazioni appaiono sicuramente frettolose, ma sarà questa loro istintività a renderle rivelatrici di una realtà che altrimenti faticheremo a raccontarci. In molti riescono a guardare in avanti e a notare quanto la politica italiana sia in ritardo rispetto alla società che procede su un binario parallelo

Si può solo ritardare il progresso della civiltà non si può fermare è inutile, prima o poi volenti o nolenti la giustizia e la ragione trionferà,

scrive un utente, e sembra pronosticare un futuro neanche troppo lontano. Ma riguardo al presente molti chiedono e programmano delle manifestazioni (come quella che si terrà a Milano domani, 28 ottobre).

Ragazzi la rabbia va cavalcata ora, altrimenti perdiamo il focus, bisogna manifestare entro questa settimana. — Gianmarco (@gianmarcoprete) 27 ottobre 2021

La rabbia, più che giustificata, è molta. L’iter del DDL Zan va avanti da due anni e i cittadini sono stati spesso illusi e disillusi sul futuro della legge e sulla tutela dei propri diritti. Certo, i social fotografano il pensiero nel suo presentarsi come istinto, guizzo sfrenato della mente, ma spesso è proprio da lì che arrivano le verità che la politica italiana sembra ignorare.