Zingaretti: “Il dramma di Caivano conferma l’urgenza di una legge contro l’omotransfobia”

Nella giornata di ieri anche Alessandro Zan e Monica Cirinnà avevano chiesto al parlamento di approvare nel minor tempo possibile la legge, combattuta con la forza dell’ideologia da Giorgia Meloni e Matteo Salvini, che hanno presentato due pregiudiziali di costituzionalità con tanto di voto segreto.

Nel frattempo Michele Antonio Gaglione, in carcere con l’accusa di aver speronato lo scooter su cui viaggiavano Ciro e la sorella, morta sul colpo, ha negato tutto nel corso dell’interrogatorio: “Maria Paola e io abbiamo dieci anni di differenza. È mia sorella, ma per me era quasi come una figlia. Non le avrei mai fatto del male. È stato un incidente, non ho speronato lo scooter“.