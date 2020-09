Omicidio Maria Paola, Zan: “Ecco come in Italia si muore di omotransfobia, una legge subito”

View this post on Instagram

Maria Paola era una ragazza ventenne che amava Ciro. E per questo è stata assassinata. Perché Ciro è un ragazzo trans e la famiglia di Maria Paola non poteva sopportare la relazione. Così, questa notte, il fratello della ragazza ha investito in motorino la coppia. Maria Paola è morta sul colpo, mentre Ciro, dopo l’impatto, è stato picchiato. Ecco in #Italia come si muore di #transfobia e #misoginia. Servono i centri antidiscriminazione e le case rifugio, in cui le vittime possono trovare riparo da famiglie o situazioni violente. Serve un cambiamento culturale, perché il Paese non può più stare fermo ad attendere l’ennesima violenza, l’ennesima discriminazione, l’ennesimo omicidio. Serve approvare la legge contro l’#omotransfobia e la #misoginia e serve farlo subito. A chi, ancora, dice che questa legge non serve dico di guardare questa fotografia: due giovani che si amavano e che sarebbero potuti essere felici. Invece ha vinto l’odio, nel peggiore dei modi. Fermiamolo. #stopomotransfobia