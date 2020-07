Orbessano, lieto fine per l’episodio di discriminazione omofoba che ha coinvolto l’Acquapark

Martedì 23 giugno 2020, come scritto giorni fa, ad una coppia omogenitoriale che ha trascorso la giornata con i propri bambini presso la piscina Blu Paradise Acquapark di Orbassano non è stato applicato lo sconto previsto per le famiglie. Questo perché, incredibile ma vero, “non siete una vera famiglia”. Questo si son sentiti dire, sconcertati, i due papà con bimbi. Esploso il caso, da parte della Piscina sono immediatamente arrivate delle ‘scuse’.

Il Blu Paradise Acquapark di Orbassano ha appreso solo attraverso i mezzi di comunicazione che, martedì 23 giugno 2020, ad una coppia omogenitoriale, che ha trascorso la giornata con i propri bambini presso il Parco, non è stato applicato lo sconto previsto per le famiglie dal listino prezzi. Purtroppo l’episodio occorso è frutto di un difetto di comunicazione interna, non sicuramente da una volontà discriminatoria nei confronti dei due papà, ai quali porgiamo le nostre scuse. Il Parco Acquatico di Orbassano è aperto a tutte le famiglie in quanto persegue da sempre una politica aziendale inclusiva e non escludente e lo dimostra quotidianamente nell’ambito del proprio lavoro. Si è provveduto immediatamente a contattare, per il tramite del rappresentante Uil Diritti di Torino, i due genitori coinvolti, la coordinatrice del Torino Pride, Giziana Vetrano, per chiarire la situazione e per invitare i due papà con i loro bambini nuovamente presso la struttura. Il Blu Paradise auspica di poterli incontrare al più presto, per trasformare quest’episodio spiacevole in un’opportunità, e riportare alla ribalta il tema della discriminazione, affrontandolo insieme dalla stessa parte della barricata.