Elezioni Europee e voto LGBTI+, guida alle candidature che aderiscono a #ComeOut4EU il programma di Ilga Europe

5 min. di lettura

Le elezioni europee dell’8 e del 9 giugno si avvicinano. E il voto, in una Europa sempre più spinta a destra, diventa ogni giorno più importante. Ilga Europe, l’associazione europea che raggruppa quasi tutte le associazioni LGBTI+ dei vari stati membri, ha chiesto ai candidati per l’Europarlamento di sottoscrivere un programma di sostegno: #ComeOut4EU.

L’iniziativa mira a dare evidenza ai candidati aperti alle istanze LGBTIAQ+. La sottoscrizione del programma è un impegno di collaborazione con l’associazione europea per la promozione dei diritti Lgbtq, dell’uguaglianza e della democrazia in tutta l’Unione. L’obiettivo, come già riportato nel nostro articolo del 13 marzo, è quello di rendere più partecipato il voto con una chiara idea di chi sono i candidati pronti ad appoggiare leggi sui temi Lgbtiaq. Temi che sono da anni preda di una narrazione al contrario, spinta da partiti e intellettuali di destra e cattolici, sotto l’egida dello slogan di una fantomatica e inesistente ideologia gender. Oggi si stima che Identità e Democrazia, insieme a ECR di Giorgia Meloni, i due partiti più a destra dell’emiciclo, potrebbero persino scavalcare il centro di Renew e diventare il terzo e il quarto partito a Strasburgo.

Qui lo speciale ELEZIONI EUROPEE con interviste alle persone LGBTIAQ+ candidate >

L’Italia è oggi al nono posto tra i paesi i cui candidati hanno sottoscritto il programma con Ilga. Sono 26 i candidati sottoscrittori. Ricordiamo che all’Italia sono assegnati 76 seggi a Strasburgo, su un totale di 720. I paesi con più sottoscrittori sono, invece:

Francia , con 111 sottoscrittori su 81 posti assegnati;

, con 111 sottoscrittori su 81 posti assegnati; Germania , con 74 sottoscrittori su 96 seggi disponibili;

, con 74 sottoscrittori su 96 seggi disponibili; Svezia , con 57 sottoscrittori su 21 posti assegnati;

, con 57 sottoscrittori su 21 posti assegnati; Spagna con 50 candidati firmatari su 61 seggi;

con 50 candidati firmatari su 61 seggi; Repubblica Ceca, con 50 firmatari su 21 seggi disponibili.

Fanno bene anche la Grecia, con 42 firmatari su 21 seggi, e la Finlandia, con 45 candidati su 15 seggi. Meglio di noi anche il Belgio, con 29 candidati su 22 posti destinati al paese al Parlamento dell’Unione.

A livello comunitario i partiti europei con più firmatari sono: I Verdi/EFA con 194 sostenitori, seguiti da S&D con 170, The Left (La sinistra) con 161, Renew con 120. 34 sono, invece, i non affiliati agli europartiti. Mentre sono solo 8 i firmatari appartenenti al Ppe. Per avere una panoramica più ampia sui partiti europei, abbiamo scritto qui una guida per chi volesse approfondire.

Ma andiamo al dunque, chi sono i firmatari di Ilga all’Europarlamento per l’Italia, di quale partito sono e in quale circoscrizione gareggiano?

8 sono i sostenitori di S&D, ovvero del Partito Democratico, 7 quelli dei Verdi/EFA, 5 di Renew, 5 non affiliati e 1 de La Sinistra. Nessun candidato dalle famiglie di destra per l’Italia, neanche del Ppe, che, invece, conta 8 firmatari tra vari altri paesi.

La lista dei candidati alle europee italiani, firmatari di #ComeOut4EU, in ordine di sottoscrizione:

Circoscrizione: Italia Nord-Ovest

Brando Benifei, Partito Democratico, gruppo europeo S&D, Circoscrizione: Italia Nord-Occidentale

Circoscrizione: Italia Sud

Luca Palmiero, Movimento 5 Stelle, non affiliato, Circoscrizione Sud

Circoscrizione: Italia Centro

Barbara Masini, Azione, gruppo europeo Renew, Circoscrizione Centro

Circoscrizione: Italia Sud

Mario Furore, Movimento 5 Stelle, Non affiliato, Circoscrizione Sud

Circoscrizione: Italia Centro

Humberto Insolera, Partito Democratico, S&D, Circoscrizione Centro

Circoscrizione: Italia Nord-Ovest

Eleonora Evi, Partito Democratico, S&D, Circoscrizione Nord-Occidentale

Circoscrizione: Italia Nord-Ovest – Nord-Est

Alessandro Zan, Partito Democratico, S&D, Circoscrizione Nord-Occidentale e Nord-Orientale

Circoscrizione: Italia Nord-Ovest

Matteo Di Maio, +Europa/Stati Uniti d’Europa, Renew, Circoscrizione Nord-Occidentale

Circoscrizione: Italia Nord-Ovest

Monica Romano, Partito Democratico, S&D, Circoscrizione Nord-Occidentale

Circoscrizione: Italia Centro

Giuliano Pacetti, Movimento 5 Stelle, Non affiliato, Circoscrizione Centro

Circoscrizione: Italia Nord Ovest

Antonella Parigi, Partito Democratico, S&D, Circoscrizione Nord-Occidentale

Circoscrizione: Italia Centro

Dario Tamburrano, Movimento 5 Stelle, Non affiliato, Circoscrizione Centro

Circoscrizione: Italia Nord-Ovest

Andrea John Dejanaz, AVS (Alleanza Verdi/Sinistra Italiana), The Left/La sinistra, Circoscrizione Nord-Occidentale

Circoscrizione: Italia Nord-Ovest

Stefano Apuzzo, AVS, Verdi/EFA, Circoscrizione Nord-Occidentale

Circoscrizione: Italia Sud

Rosa d’Amato, AVS, Verdi/EFA, Circoscrizione Sud

Circoscrizione: Italia Nord-Ovest

Benedetta Scuderi, AVS, Verdi/EFA, Circoscrizione Nord-Occidentale

Circoscrizione: Italia Nord-Est

Giuditta Pini, Partito Democratico, S&D, Circoscrizione Nord-Orientale

Circoscrizione: Italia Centro

Luca Boccoli, Europa Verde, Verdi/EFA, Circoscrizione Centro

Circoscrizione: Italia Nord-Ovest

Federica Valcauda, Azione-Siamo Europei, Renew, Circoscrizione Nord-Occidentale

Circoscrizione: Italia Centro

Gianluca Ferrara, Movimento 5 Stelle, Non affiliato, Circoscrizione Centro

Circoscrizione: Italia Nord-Est

Andrea Bardin, Movimento 5 Stelle, Non Affiliato, Circoscrizione Nord-Orientale

Circoscrizione: Italia Nord-Ovest

Simone Verni, Movimento 5 Stelle, Non Affiliato, Circoscrizione Nord-Occidentale

Circoscrizione: Italia Nord-Est

Silvia Panini, Volt/Lista del Partito Democratico, Verdi/EFA, Circoscrizione Nord-Orientale

Circoscrizione: Italia Nord-Est

Marcello Saltarelli, Volt/Lista del Partito Democratico, Verdi/EFA, Circoscrizione Nord-Orientale

Circoscrizione: Italia Nord-Ovest

Caterina Avanza, Azione-Siamo Europei, Renew, Circoscrizione Nord-Orientale

Circoscrizione: Italia Centro

Marilena Grassadonia, Alleanza Verdi Sinistra – The Left/La sinistra – Circoscrizione Centrale

Gay.it è anche su Whatsapp. Clicca qui per unirti alla community ed essere sempre aggiornato.