Cosa è la Carriera Alias e come funziona per studenti e studentesse trans?

3 minuti di lettura

Che cos’è la carriera alias? Perché se ne parla? E perché molti Atenei universitari e istituti scolastici la stanno utilizzando sempre di più?

Ecco qualche risposta.

Cos’è la carriera l’alias?

La carriera alias è un profilo burocratico, alternativo e temporaneo, riservato agli/le student* trans. Questo sostituisce il nome anagrafico – cioè quello scritto nei documenti ufficiali e dato alla nascita in base al sesso biologico – con quello che la persona transgender ha adottato.

Il valore della carriera alias nelle università

Nelle università che hanno adottato la carriera alias, si ha diritto a un nuovo badge con il nome scelto e a un nuovo indirizzo mail per le comunicazioni con amministrazione e docenti.

Al di fuori dell’università o della scuola, la carriera alias non ha alcun valore: non sostituisce un documento d’identità. Non essendo un documento ufficiale, non ha un valore legale, quindi non si potrà utilizzare il nome scelto nell’attestato di laurea o per accedere ad altri servizi, se non fino a quando sarà confermata la rettifica anagrafica ufficiale.

Carriera alias a scuola

Le funzionalità della carriera alias è quasi identifica anche per le scuole superiori.

Anche in questo caso, l’utilizzo di questo strumento serve per garantire un ambiente sereno, da vivere senza discriminazioni e bullismo transfobico. Attraverso la carriera alias, ogni student* in transizione di genere avrà il nome scelto nei quadri dei voti, nel libretto e nel registro elettronico.

La richiesta verrà presentata dai genitori nel caso in cui la persona sia minorenne, dal dirett* interessat* nel caso sia maggiorenne. In entrambi i casi, lo/a student* trans deve dimostrare di aver iniziato un percorso psicologico e medico.

Il Doppio libretto è la stessa cosa?

Non è da confondere con il doppio libretto. Mentre la carriera alias sostituisce di fatto i nomi anagrafici con quelli scelti dalla persona transgender, il doppio libretto nelle università non sostituisce nulla, bensì “affianca” il libretto originale.

Chi conosce l’identità dello/a student* transgender?

Attraverso questo profilo, il sesso biologico della persona sarà conosciuto solamente dal personale dell’amministrazione, per i quali vige l’obbligo di riservatezza.

Quindi, solamente il diretto interessato potrà scegliere se parlare di sé agli altri.

Chi può accedere alla carriera alias?

Non tutti possono accedere a questo strumento. Si riferisce infatti solo a quelle persone che stanno affrontando un cambiamento di genere (transizione).

Non esiste una modalità di accesso univoca: ogni istituto ha un suo metodo, poiché si tratta di un servizio interno e limitato solo a quella scuola o università.

Deadname e misgendering

Attraverso la carriera alias, si eviterà di andare incontro a numerose discriminazioni. Una di queste, è il misgendering, ovvero l’uso accidentale e intenzionale di termini che fanno riferimento al sesso biologico di una persona, anziché all’identità di genere in cui si riconosce l’individuo.

Con deadname, invece, ci si riferisce al nome dato alla nascita, ovvero quello che si modifica, presentando una formale richiesta vagliata poi da un giudice. Come per il misgendering, il deadnaming consiste nell’utilizzare il “nome morto” della persona transgender; anche in questo caso può essere involontario, ma anche intenzionale, con lo scopo di ignorare l’identità di genere.

La situazione in Italia

Secondo quanto riportato da universitrans.it, gli atenei pubblici che hanno attiva la carriera alias sono 32 su 68. La prima università è stata quella di Torino, nel 2003, assieme alla Federico II di Napoli e l’ateneo di Bologna. L’ultima, è stata l’Università di Venezia, nel 2018.

Sembra invece siano solamente una decina le scuole superiori che hanno attivato il servizio. Gli ultimi istituti sono stati il Liceo Cornaro di Padova, primo in tutto il Veneto, il liceo artistico Ripetta di Roma e il Marco Polo di Venezia.