Pro Vita, nuovi aberranti manifesti contro la carriera alias a Roma: “Basta confondere l’identità sessuale dei bambini”

Pro Vita & Famiglia prosegue la sua battaglia di pura disinformazione nei confronti della carriera alias, strumento che consente agli studenti trans* di cambiare nome e genere a scuola ancor prima dei 18 anni e di un eventuale compimento del percorso giuridico relativo al cambiamento di genere. Al di fuori dell’università o della scuola la carriera alias, lo ricordiamo non ha alcun valore: non sostituisce un documento d’identità. Non essendo un documento ufficiale, non ha un valore legale.

Lo scorso anno Pro Vita diffidò 150 scuole, chiedendo urgentemente l’intervento del ministro Giuseppe Valditara. Secondo Pro Vita & Famiglia Onlus, “assegnare un nome diverso a uno studente in base a una mera auto-percezione di genere, per di più priva di una diagnosi di disforia di genere, non solo è una procedura dannosa per la sua sana maturazione psico-fisica, ma è soprattutto in aperto contrasto con le normative vigenti in campo amministrativo, civile e potenzialmente anche penale“.

Negli ultimi giorni a Roma sono comparsi i nuovi aberranti manifesti di una campagna nazionale di Pro Vita, in passato più volte condannata a pagare multe salate per i suoi affissi. Cartelloni che seguono quelli dello scorso anno, con un bimbo in lacrime perché ‘costretto’ a mettere il rossetto e ad indossare fiocchi rosa.

In questa nuova campagna si vede un giovane studente vestito con la bandiera dell’arcobaleno, con un tacco a spillo rosso in un piede e un anfibio nell’altro. “Basta confondere l’identità sessuale dei bambini nelle scuole. Stop gender e carriera alias“, si legge, con tanto di codice per firmare la petizione contro il “gender nelle scuole” (raccolte ad oggi 96.585 firme). Bisognerà ora capire se dal Campidoglio, più volte criticato da Pro Vita per le politiche del sindaco Gualtieri e per la nascita dell’Ufficio Diritti LGBT+ affidato a Marilena Grassadonia, arriveranno nuovi stop come avvenuto a inizio 2023 con l’indecente campagna contro la GPA, dichiarando simili manifesti semplicemente illegali.

Nel dubbio i pro vita d’Italia, contrari all’aborto, all’eutanasia, ai diritti LGBTQIA+, alle famiglie arcobaleno, all’educazione sessuale e di genere nelle scuole, sono sempre più presenti tra le fila del governo Meloni. Alfredo Mantovano, ex vicepresidente del centro studi Livatino (“Associazione di giuristi che studia il diritto alla vita, la famiglia e la libertà religiosa in un’ottica di coerenza con il diritto naturale”) punto di riferimento del Family Day, è Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, vera spalla di Giorgia Meloni. Massimo Gandolfini, padre del Family Day, è diventato consulente dell’attuale Governo al Dipartimento per le politiche antidroga. Eugenia Roccella, nel 2007 portavoce del Family Day, è diventata Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. Lavinia Mennuni, nel 2012 promotrice della Marcia della Vita, è diventata senatrice con Fratelli d’Italia.

Pro Vita e Famiglia è solo una parte della sempre più ampia area “no gender” che lentamente si sta inserendo tra le maglie della politica nazionale. La guerra dichiarata alla carriera alias, che Fratelli d’Italia ha provato ad attaccare in Lombardia, prosegue incessante da un anno, perché a a detta di Jacopo Coghe & Co. sarebbe una “procedura illegale e pericolosa: ragazzi e ragazze che vivono momenti di fragilità emotiva dovuti allo sviluppo saranno indotti a intraprendere percorsi per il cambio di sesso. In pochi mesi le scuole che hanno già adottato questa procedura – spinte dalle associazioni Lgbt – sono circa 100. Se non agiamo subito, nel nuovo anno scolastico il fenomeno dilagherà. Sarà uno tsunami gender”.

Allarmismo fantapocalittico privo di qualsiasi connessione con la realtà, puntualmente diffuso non solo sui social ma anche tra le strade delle più grandi città d’Italia.

