Astra Skin, la nuova linea Astra Make-Up per la cura della pelle inclusiva e genderless

Astra Skin è la nuova linea Skincare di Astra Make-Up, pensata per trasformare e rivoluzionare il momento dedicato alla cura della pelle. I nuovi prodotti della linea sono pensati per tuttə e rivolti a chi vuole prendersi cura di sé in modo naturale e piacevole.

“[Astra Skin] è il frutto dell’amore di astra per la cura della pelle: un percorso sensoriale e divertente che, attraverso step specifici e prodotti dall’altissima performance assicura risultati tutti da accarezzare”

Non solo il rispetto per l’ambiente e la trasparenza degli ingredienti – con formulazioni fino al 99% di ingredienti di origine naturale – o il Made in Italy delle formule e del pack. Astra Skin vuole essere anche una linea inclusiva e genderless, con prodotti pensati per tuttə coloro che desiderano prendersi cura della propria pelle, “indipendentemente dal genere e dall’età”.

La linea Astra Skin di Astra Make-Up:

Acqua micellare



L’acqua micellare è lo struccante detergente pensato da Astra Skin per struccare e detergere la pelle. Pensato per inglobare le impurità, il sebo in eccesso e i residui di make-up in modo che la pelle sia pronta ai passaggi successivi della skincare.

Gel detergente



Il secondo passo della skincare di Astra Skin è il gel detergente per struccare e pulire la pelle anche dai residui più ostinati di make-up e i residui da inquinamento, che possono causare il colorito spento e un invecchiamento della pelle più veloce. Perfetto per una doppia detersione.

Tonico



Imprescindibile per la detersione della pelle è il tonico, che Astra Skin ha realizzato per riequilibrare il pH della pelle. Il tonico rinfresca e idrata la pelle e favorisce l’assorbimento dei prodotti della skincare routine.

Siero viso



Ricco di vitamina C, il siero viso di Astra Skin è pensato per prevenire l’invecchiamento cutaneo. Ideale per essere applicato quotidianamente e mantenere la pelle liscia, uniforme e brillante.

Crema viso



La crema viso di Astra Skin ha una texture molto ricca ma è stata ideata per un rapido assorbimento. Adatta a tutti i tipi di pelle, regala nutrimento e comfort per un effetto luminoso e setoso.

Siero ciglia



Astra Skin offre anche un siero ciglia che “stimola l’infoltimento e l’allungamento delle ciglia grazie ad uno speciale mix di ingredienti funzionali”.

Face masks



Le face masks di Astra Skin sono perfette per curare la pelle in base alla tipologia e per tutte le esigenze. Da chi desidera un aspetto fresco e levigato a un boost di benessere, c’è la risposta per tuttə. Le face mask sono disponibili in: Collagene pro-age, Hydra sleeping, Argille detox, Emolliente rivitalizzante, Idratante nutriente e Purificante sebonormalizzante.

Maschera labbra



Non solo la pelle: Astra Skin ha pensato anche a un trattamento specifico per le labbra con una maschera che crea un film confortevole. La formula arricchita con burro di karité, mango e oli emollienti lascia le labbra lisce e nutrite.

Patch occhi



Insieme alle maschere per il viso e per le labbra, Astra Skin ha pensato anche al contorno occhi con delle patch create su misura per distendere lo sguardo spento e fornire idratazione, per un contorno occhi più riposato.

Mousse



Per una detersione delicata, la mousse di Astra Skin purifica la pelle e rimuove le impurità. Il risultato è una pelle idratata e pulita grazie alla mousse che rispetta il naturale pH della pelle.

Scrub



Lo scrub esfoliante e rigenerante della linea Astra Skin è perfetto per un viso delicato e per prepararlo a ricevere al meglio tutti gli step della skincare routine.

Lozione



La lozione viso di Astra Skin è idratante e leggera, pensata e formulata per rinforzare la barriera naturale della pelle, controllando e riducendo la produzione di sebo in eccesso. Adatta a tutti i tipi di pelle.

Contorno occhi



La crema per il contorno occhi della linea Astra Skin è una crema antifatica con potere liftante. Distende l’area e minimizza rughe e occhiaie per un contorno occhi più tonico, idratato e disteso.