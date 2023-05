La linea Ayay, per una nuova consapevolezza delle parti intime del proprio corpo

2 minuti di lettura

“Amore dove non batte il sole” è il motto con cui Ayay vuole abbattere gli stereotipi riguardo l’abbellimento della zona V, la riscoperta del piacere con i sex toys e l’accessibilità al benessere mestruale. L’obiettivo di Ayay è quello di donare nuova consapevolezza, e questo passa anche attraverso i suoi prodotti che considerano il corpo sacro.

La nuova consapevolezza è quella delle parti intime del proprio corpo, che non sono da nascondere o considerare un tabù, ma al contrario da valorizzare e imparare ad amare. Una nuova forma di benessere quotidiano, anche che mira ad eliminare ogni forma di tabù o senso di vergogna che spesso si viene a creare intorno alla sfera intima e sessuale di ogni persona.

L’industria per la cura delle parti intime sta crescendo esponenzialmente e la linea Ayay si trova al centro di questo nuovo sentimento, per chi vuole “regalare attenzione e dedizione” al proprio corpo e alle proprie parti intime.

La linea Ayay per il benessere sessuale

I 3 Porcelloni – Gli anal plug

I plug anali di Ayay sono la scelta perfetta per chi si sta approcciando alla scoperta della penetrazione anale e vuole scoprirla poco per volta. Realizzati in silicone medicale, sono pensati proprio per i principianti e possono essere usati in coppia o da soli.

Rasoio per depilazione intima

Strizzando l’occhio al genderless, il rasoio per depilazione intima è per “donna, uomo e everyone in between”. Ayay ha pensato a un rasoio adatto a tuttə, con 5 lame in acciaio e testina flessibile per essere efficace al massimo e rendere più piacevole anche l’esperienza della depilazione.

Gigione inguaribile romanticone

Gigione inguaribile romanticone è un vibratore a doppia stimolazione per il clitoride e il punto G. Perfetto per toccare tutti i punti sensibili, il vibratore di Ayay può vibrare in 10 modi diversi, offrendo un’esperienza unica ogni volta. Potente, ma anche discreto e silenzioso.

Crema sbiancante per parti intime

Ayay ha pensato anche a una crema sbiancante per le parti intime che, con la sua formula delicata, schiarisce gli aloni scuri che possono comparire sulle parti intime, ascelle, ginocchia, gomiti e zone sensibili. Perfetta, in particolare, per lo sbiancamento anale. Anche questa adatta per uomo, donna e everyone in between.