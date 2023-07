Buenos Aires e la sua anima queer, dal tango al Pride di novembre ai locali LGBTQIA+: guida veloce alla capitale argentina

6 minuti di lettura

Cuore pulsante dell’Argentina, Buenos Aires è una metropoli passionale, colorata, immensa. Ed è senza dubbio una delle capitali queer del mondo.

Abbiamo parlato con i ragazzi di Soy Pride, che si occupano di tour ed esperienze dedicate in particolare a turisti LGBTQIA+, per avere suggerimenti da veri insider.

Ecco come raggiungere Buenos Aires in aereo da Milano.

Buenos Aires LGBTQIA+: a che punto siamo con matrimonio egualitario, tutela dell’identità di genere e genere non binario?

Buenos Aires si distingue per essere una città pioniera nelle leggi che tutelano i diritti della comunità LGBTIQ+ a livello regionale e globale. A livello nazionale, l’Argentina ha leggi molto innovative

la Legge sull’identità di genere, approvata nel 2012, che dichiara che ogni individuo ha il diritto di essere trattato come si percepisce e di poter condurre la vita che ha scelto nel modo più dignitoso e pieno.

la Legge 26.618 sul matrimonio egualitario (2010), che non solo riconosce i diritti delle coppie LGBTIQ+ a livello regionale e globale, con le conseguenze legali e sociali che ne derivano per i loro figli, ma ha anche incoraggiato l’intera società ad avere una visione più ampia e diversificata delle persone che la compongono, oltre a consentire ai visitatori stranieri non residenti di sposarsi.

Queste leggi hanno aperto la strada nel 2021 al riconoscimento ufficiale dell’esistenza di identità di genere multiple, consentendo con il Decreto n. 476/21 di incorporare la nomenclatura “X” nella Carta d’Identità Nazionale (DNI) come opzione per tutte le persone che non si identificano come maschio o femmina.

Buenos Aires è una città sicura per le persone LGBTQIA+?

Passeggiando per Buenos Aires si può sperimentare la diversità che abbonda nelle sue strade. È per questo che gran parte della comunità sceglie questa città come città preferita da visitare. Le persone che appartengono alla comunità LGBTIQ+ possono sentirsi a proprio agio a passeggiare per la città e le coppie possono camminare mano nella mano senza alcun problema. Buenos Aires è una città variegata e il suo multiculturalismo rende la diversità un concetto incluso nella vita quotidiana.

Com’è il Pride a Buenos Aires?

Il Pride è una buona occasione per organizzare un viaggio nella capitale argentina. La celebrazione dell’orgoglio LGBTQIA+ a Buenos Aires è all’inizio di novembre (nel 2023 il 4 novembre). Ogni anno un oceano di persone queer confluisce nella famosa Avenida de Mayo e nei suoi dintorni per marciare lungo la strada in un’atmosfera festosa e colorata. Nel 2022 il Buenos Aires Pride ha attirato più di 1.200.000 persone e si prevede che nel 2023 ne attirerà più di 1.500.000.

A Buenos Aires ci sono quartieri gay e locali LGBTQIA+?

A differenza di altre città, a Buenos Aires non esiste un quartiere gay vero e proprio, ma si ritiene che storicamente il quartiere Palermo sia quello in cui si concentra un gran numero di bar e locali notturni LGBTQIA+ della città. Tuttavia, al giorno d’oggi, la maggior parte delle attrazioni per la comunità LGBTIQ+ di Buenos Aires sono distribuite tra questa zona e i quartieri di Villa Crespo, Retiro, Recoleta e San Telmo, in coincidenza con la maggior parte delle principali attrazioni turistiche della città, facilmente raggiungibili attraverso la rete metropolitana o in taxi. Vale la pena ricordare che in queste zone si trovano gli hotel più divertenti e adatti alle comunità.

Qualche consiglio sui locali queer di Buenos Aires?

La grande varietà di discoteche e bar di Buenos Aires rende impossibile scegliere quale sia il migliore o il più famoso per la comunità queer. Possiamo però citare alcune opzioni che sono tra le più popolari (tuttavia esistono centinaia di proposte alternative altrettanto spettacolari):

PEUTEO: Conosciuto come videobar gay che si promuove in modo originale come locale “etero friendly”, Peuteo è un’opzione eccellente quando si tratta di uscire per bere qualcosa e divertirsi. Il bar si trova in una vecchia casa ristrutturata e presenta murales colorati dipinti sulle pareti. Offre una selezione di ottima musica, DJ set dal vivo, video e di solito ci sono spettacoli e drag show di ballerini. Tra le persone che lo visitano e che lasciano la loro opinione in diversi social network si legge che c’è sempre una buona energia, bella gente, musica incredibile e tutto è lì per divertirsi. Indirizzo: Gurruchaga 1867, Città di Buenos Aires, Argentina.

FELIZA: Situato al confine tra i quartieri di Palermo e Almagro, Feliza è un bar, un social club e una discoteca LGBTIQ+ unici nella città di Buenos Aires. Si tratta di una grande casa ristrutturata che dispone di due luoghi per ballare a ritmi musicali diversi, sale per il karaoke, spazi all'aperto con tavoli ideali per parlare con gli altri e incontrare persone. Ci sono anche spazi con vecchi videogiochi che non hanno musica ad alto volume per chi vuole passare un momento più tranquillo. Inoltre, ogni sera c'è una proposta diversa: band dal vivo, spettacoli teatrali, proiezioni, poesie, intrattenitori drag e pasti speciali. Chi frequenta questo locale consiglia di arrivare presto per non rimanere senza spazio. Indirizzo: 3271 Avenida Córdoba, Città di Buenos Aires.

JOLIE PARTY: se volete godervi un cocktail o ballare tutta la notte, Jolie è la festa LGBT del mercoledì. Inizia alle 22.00 e può durare fino alle 6.00; chi è stato a questa festa porteño e diversificata dice che: "è un posto che ti incoraggia a essere chi vuoi essere, la mattina presto hanno spettacoli prestigiosi di artisti di tutti i tipi, puoi sederti e bere un drink e alle 00 inizia la danza. Ha due piani dove suonano diversi tipi di musica". Indirizzo: Av. Córdoba 3271, Città di Buenos Aires, Argentina.

RHEO: Rheo è una discoteca LGBT situata a Palermo. Offre drink d'autore, DJ set dal vivo, musica pop e ha qualche somiglianza con le discoteche tradizionali. Per acquistare drink e bevande è necessario pagare con una speciale tessera del locale, che è ricaricabile e può essere ottenuta all'ingresso del locale. Il Rheo dispone di aree VIP e organizza feste a tema. Indirizzo: Viale Coronel Marcelino E. Freyre, Città di Buenos Aires, Argentina.

CONTRAMANO: è la discoteca gay più antica di Buenos Aires. Il Contramano ha aperto i battenti nel 1984, subito dopo il ritorno della democrazia in Argentina. Conosciuto come "la cattedrale" o "il salotto", il locale è molto popolare tra gli uomini gay dai 30 anni in su. Ciò che distingue Contramano è il fatto che è ancora un popolare punto di raccolta.

AMERIKA: È una delle discoteche gay più grandi dell'America Latina, con una capacità di circa 2.000 persone. Dispone di tre piste da ballo con diversi tipi di musica. L'Amerika è aperta dal giovedì alla domenica. L'indirizzo è Gascón 1040, nel quartiere di Almagro.

FIESTA PLOP: festa pop che si tiene al Teatro Vorterix, a Palermo. Si tiene settimanalmente il venerdì e in specifiche serate di festività e occasioni speciali.

SAN TELMO: Quartiere per il Tango, ogni martedì c'è il Tango Queer (vedi sotto paragrafo dedicato)

Buenos Aires e il Tango Queer, cosa potete dirci?

Parli di Argentina e pensi naturalmente al Tango, la danze più sensuale e romantica che ci sia: una delle maggiori attrazioni di Buenos Aires è imparare a ballare il tango. Con un nuovo concetto, ecco il Tango Queer. Che consiste nel modificare le norme e i codici tradizionali di questo ballo, sperimentando uno scambio di ruoli di genere. Per esempio ogni martedì sera a San Telmo, il Buenos Ayres Club si trasforma in Tango Queer, una milonga LGBTQ in cui le regole di genere tradizionali sono capovolte. Non è più l’uomo a guidare, con la donna che segue: le persone possono scegliere di ballare con chi desiderano e assumere qualsiasi ruoli, e così pur destrutturando i canoni di genere del Tango, questa meravigliosa danza resta intatta e per certi versi ancora più libera e sensuale. Poi ogni anno si svolge il FESTIVAL INTERNACIONAL DE TANGO QUEER DE BUENOS AIRES, che quest’anno si terrà dal 7 al 10 dicembre 2023

