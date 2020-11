Italians do it better: l’underwear di Maniere Italiane, sexy e sostenibile

L’intimo colorato per uomo, specie nella comunità gay, ha visto molti brand alternarsi come trend del momento negli anni scorsi.

Ma oggi vogliamo parlarvi di una novità, non solo per il design e per i (bellissimi) modelli immortalati nelle foto di campagna: Maniere Italiane.

Come dice il nome, Maniere Italiane è un’avventura impreditoriale strettamente legata all’amore per l’Italian Style, sia dei creatori che dei clienti in tutto il mondo.

Questa filosofia si riflette nel design degli slip e dei boxer, che riportano l’iconografia tricolore, ma anche nella grande attenzione alla qualità, particolarmente importante per un accessorio che resta a contatto per ore e ore con le nostri “parti delicate”: il cotone utilizzato é certificato OEKO-TEX®.

L’attenzione alla sostenibilità di questo beachwear ed underwear uomo colorato e sexy non si ferma ai materiali di qualità, ma si estende a tutta la filiera, con il coinvolgimento di fornitori che promuovono condizioni etiche per il lavoro e l’ambiente e certificate Eco-test.

“Salvare il pianeta iniziando dagli slip” il simpatico slogan dei ragazzi di Maniere Italiane che riassume la loro vision.

Ma ora rifacciamoci gli occhi: oltre al pianeta, anche loro vogliono la loro parte 😉 .

Codice sconto del 20% per gli utenti di GAY.IT: BEYOU – da inserire in fase di check out–> Shop now! .