Pub, bar e discoteche: la vita notturna della comunità LGBT+ Toscana nel 2023.

Locali, aperitivi, discoteche, saune: la Toscana offre una vivace vita serale e notturna LGBT.

In questa guida troverai molti luoghi d’incontro e svago per le persone LGBT nel territorio Toscano; trattandosi in alcuni casi di iniziative stagionali non è detto che nel momento in cui leggi questo articolo siano ancora aperti, verifica sempre nel sito o profilo social del locale. E naturalmente segnalaci nei commenti o scivendoci una mail se esistono altri locali lgbt in Toscana non menzionati in questo articolo.

Le serata gay sono frequenti in particolare a Firenze, ma anche nelle altre città Toscane puoi trovare eventi, serate, pub e bar molto buoni e interessanti.

– FIRENZE

Piccolo Cafè (Pub/Bar gay)

Piccolo Cafè è l’unico storico bar gay di Firenze. È situato in Borgo Santa Croce, che è un po’ come se fosse la gay street del capoluogo toscano, anche se non ne ha una vera e propria. Aperto tutti i giorni, la sua clientela è prevalentemente queer. Organizza molto spesso serate ed è affollato in estate.

Dove: Borgo Santa Croce 23/r, Firenze

Orario: Mar-Sab 20:00 – 02:00

Contatti: @piccolocafefirenze

Queer (Bar gay)

Il Queer si trova nel quartiere di Santa Croce, a pochi passi dalla piazza. È un locale intimo e molto conosciuto. Ottimo per l’aperitivo, il Queer ha una clientela che spazia dalle persone del posto ai turisti. È aperto fino a tarda notte, quindi perfetto anche come pub per il dopocena.

Dove: Borgo Allegri 9/r, Firenze

Orario: Mar-Dom 20:00 – 02:00 Chiuso il Lunedì

Contatti: @queerfirenze

Quelo (Bar gay friendly)

Molto vicino al Piccolo Cafè si trova un altro locale molto carino e luminoso, con clientela mista. È un bar che offre colazione, ristorazione a pranzo e cena, anche vegetariana. Molto affollato nel weekend, è apprezzato per gli aperitivi e il dopocena, con una vasta scelta di cocktail. Come il Piccolo Cafè, e anche grazie alla presenza di alcune università americane nella stessa via, il bar è frequentato sia da gente del posto che da turisti.

Dove: Borgo Santa Croce 15/r, Firenze

Orario: Lun-Gio 08:30-01:00; Ven-Sab 08:30-02:00

Contatti: @quelobar.firenze

Twist Bistrot (Locale gay friendly)

Una caffetteria che è anche pub, un bar gay friendly che organizza serate drag oppure di disco music, puoi anche trovare un cartomante. In centro a Firenze, a pochi passi dal Duomo, anche questo piccolo caffè promette cocktail molto gustosi ed è una buona scelta per un aperitivo prima di cena. Ha uno stile vintage, molto particolare e bello, da gustare ancora prima del cibo e del bere. Per le serate conviene sempre controllare la pagina Facebook.

Dove: via Cavour 52/r, firenze

Orario: Lun-Ven 07:00-00:00; Sab-Dom 08:00-00:00

Contatti: @twistbistrot

Le Murate Caffè Letterario

Si trova sempre nel quartiere di Santa Croce ed è una delle location più particolari di Firenze. Il Caffè letterario è stato creato proprio nel luogo in cui un tempo si trovavano le carceri della città. Riqualificato, oggi è uno dei luoghi migliori in cui gustarsi un aperitivo e stuzzicare qualcosa per la cena. Spesso, poi, vengono organizzati eventi di presentazioni musicali o editoriali. Molto frequentato nel weekend.

Dove: Piazza delle Murate, Firenze

Orario: Lun-Ven 10:30-02:00; Sab. 15:00-03:00; Dom. 15:00-01:00

Contatti: lemurate.it

The Shade (Serata queer)

È una delle serate più in voga a Firenze per la comunità, un unicum nel suo genere, creato da Arcigay Firenze. Solitamente si parte con un talk gestito dal podcast “Solo se ti rende felice”. Si continua con un Cabaret queer presentato dalla drag queen Ava Hangar e un ospite diverso per ogni serata, ad accompagnarli ci sono tre Drag Queen resident. Infine, la chiusura della serata è affidata al disco party, che continua fino al mattino e con un deejay diverso per ogni sera. La location è la Limonia di Villa Strozzi e l’evento per la stagione invernale è di due sere al mese, mentre per l’estate conviene controllare le pagine Facebook e Instagram.

Dove: Via Pisana 77, Firenze

Contatti: theshadefirenze.com

Icon (Serata gay)

Icon Firenze accoglie tutti i membri della comunità per una serata queer che si rispetti. Un appuntamento alla settimana, uno ogni sabato. Le serate disco di Icon sono frequentatissime, soprattutto tra gli under 30. Solitamente fermi in estate, da settembre a fine maggio sono uno degli appuntamenti fissi per la comunità Lgbt di Firenze. Solitamente al Club 21, per ogni informazione aggiuntiva rimandiamo alla pagina Instagram, sempre puntualmente aggiornata.

Dove: Via dei Cimatori 13/R, Firenze

Contatti: @IconFlorence

Gulp (Serata Lgbtq friendly)

Le serate Gulp sono colorate e piene di voglia di ballare e danzare. Non sono serate prettamente gay, ma gay friendly e si svolgono spesso al Combo, un locale che si trova nei pressi della Stazione ferroviaria di Campo di Marte. Spesso, nella stagione invernale, fanno serate in collaborazione con The Shade, l’organizzazione di eventi Lgbtq più attiva a Firenze. Questi eventi si chiamano Flop e vedono la presenza anche della drag queen Ava Hangar. In estate le serate Gulp si trasferiscono al Rari Bistro’ di Lungarno Ferrucci.

Contatti: @gulpthismustbethechange

American Crisco Club (Crusing Club)

È un locale storico di Firenze, nato negli anni Ottanta, il primo in Italia nel suo genere. Dopo varie peripezie e tanti cambi di proprietà, è tornato alla sua vocazione originaria, quella di essere un Cruising Club con serate a tema. Molte serate al mese con dresscode come Naked o Underwear e Bear. Quando non ci sono serate a tema è comunque discoteca. Il locale è aperto solo agli uomini.

Dove: via Sant’Egidio 43/r

Orario: Lun-Gio 22:00-03:00; Ven-Dom 22:00-06:00

Contatti: criscoclub.com

Fabrik (Crusing Club)

Il Fabrik è un Cruising Club e si trova nel comune di Calenzano, a pochi chilometri da Firenze. Per raggiungerlo è necessaria la macchina, soprattutto per non rimanere a piedi se si fa tardi la notte. Anche al Fabrik le serate a tema sono tante e tanti sono anche i fruitori, che provengono da tutta la Toscana. Facile da raggiungere con l’automobile, anche il Fabrik è solo per uomini. Per accedere è necessario associarsi ad Arco.

Dove: Via del Lavoro 19, Calenzano (FI)

Orario: Lun-Sab 22:00-03:00; Dom 16:00-01:00; Martedì: Chiuso.

Contatti: fabrikfirenze.it

– AREZZO

OUT (Aperitivo)

OUT è l’appuntamento per l’aperitivo Lgbt di Arezzo. Si tiene ogni terzo giovedì del mese ed è itinerante in vari locali del centro città. È organizzato dall’Arcigay di Arezzo. Solitamente il ritrovo è al Comix Cafè, ma è sempre meglio seguire il gruppo Facebook per essere aggiornati. L’aperitivo OUT si tiene solitamente da ottobre a maggio.

Dove: via Romana 162/b, Arezzo

Contatti: chimerarcobaleno.org

Rainbow Street (Evento estivo)

Nei mesi estivi ad Arezzo si accende la Rainbow Street per un giovedì sera al mese. Nel 2023 saranno sicuramente il 29 giugno e il 20 luglio. Non ci sono ancora le date per agosto e settembre, ma basta controllare su Instagram e Facebook dell’Arcigay di Arezzo per avere idee più dettagliate. La location? Una strada del Centro che da Via Tolletta arriva a Via de’ Cenci. I bar e i ristoranto coinvolti sono: Da Quelle Citte, Teorema del Gusto, La Tua Piadina e Liquid bar.

Dove: via della Tolletta e via de’ Cenci, Arezzo

Contatti: chimerarcobaleno.org

Whynot (Serata Lgbtq)

È la disco night queer di tutti gli abitanti dell’aretino, del Valdarno e del Casentino, ma anche di una parte della Val d’Orcia. Tra Drag Queen e dj che non si stancano mai, il Whynot¿ è quello che i giovani di Arezzo cercano per conoscersi e divertirsi. Molti gli appuntamenti invernali, probabile qualche serata in estate. Per conoscere eventi e date certe meglio seguire la loro pagina Facebook e Instagram.

Dove: Class 125 – Via della Madonna del Prato, Arezzo

Contatti: chimerarcobaleno.org

– TORRE DEL LAGO

Torre del Lago è storia, perché è la prima località balneare a presentarsi come Lgbtq+ Friendly. Per molti anni, infatti, Torre del Lago è stata la patria delle estati queer di tutta Italia, con locali, eventi, festival Lgbtq+. Inoltre, è circondata da una magnifica pineta, che circonda tutta la spiaggia Lecciona. Tantissime anche le star internazionali che hanno visitato e che si sono esibite in questo paradiso queer: tra questi anche Gloria Gaynor, Jimmy Sommerville e Malika Ayane. Seppur meno attrattiva rispetto al passato, Torre del Lago rimane una delle capitali del turismo Lgbtq internazionale e patria delle estati queer toscane.

Mamamia (Locale/Serata queer)

È la regina delle serate gay in estate. Nel resto dell’anno organizza serate sia a Firenze, che a Pisa. È la Versilia e, precisamente, Torre del Lago la patria dell’estate più queer d’Italia. Il Mamamia è un’istituzione: apre la stagione ad aprile e continua per i restanti cinque mesi a venire. Inizialmente le serate sono solo di sabato e qualche venerdì, poi in piena estate gli appuntamenti si infittiscono. Gli ospiti sono sempre tantissimi e gli eventi innumerevoli. In fondo, le estati gay sono iniziate proprio qui negli anni Ottanta e ancora si festeggia con Torre Pride Fest, Miss Drag Queen Italia e con Il gay più bello.

Dove: Viale Europa 5, Torre del Lago (Lu)

Contatti: mamamia.tv

Barcox (Bar/Pub/Disco Lgbtq)

Fa sempre parte dell’organizzazione del Mamamia, ma non è esattamente il Mamamia. Si trova a pochi passi dalla discoteca più queer, ma se quella è una vera e propria discoteca, questo è più un discobar. E poi ormai il Cox è un evento disco queer che ha toccato tante città, italiane e non solo, con una specifica identità. Qui la musica è trasversale: dalla commercial house alla techno. Si trova al Boca, un bar aperto tutto il giorno, che offre ristorazione e aperitivi. Accanto al Barcox si trova la pineta e dall’altra parte la Mama Beach, la spiaggia queer attrezzata di Torre del Lago.

Dove: Viale Europa 1, Torre del Lago, Lucca

Contatti: @barcox

– GROSSETO

Enjoy (Serata queer)

La serata Lgbtq della Maremma si chiama Enjoy Rainbow People’s Party ed è un profluvio di colori e queerness. Si svolge sempre a Grosseto e ha una fitta sessione invernale, con qualche data estiva. Molti i giovani che la frequentano, è un disco party con tanta musica e buoni drink da sorseggiare. Si trova sempre al locale FAQ di via Legnano, tranne che per qualche evento, magari sulla costa. Per conoscere date e serate conviene sempre controllare la pagina Instagram.

Dove: via Legnano, Grosseto

Contatti: @enjoy_rainbow_people_party

– PISA

Castigo (Serata queer)

Il Castigo è uno dei locali più in voga di Pisa e praticamente l’unico che offre questo tipo di serate in città per la comunità queer. È gestito dal Mamamia ed infatti il circolo è aperto per la stagione invernale e non per quella estiva. Ogni finesettimana una serata diversa, all’insegna del divertimento, dello spettacolo e della buona musica.

Dove: via Ottaviano Massotti 10, Pisa

Contatti: @castigocircolo

– LIVORNO

Haus of Sitrì (Serata queer)

Grazie all’incontro tra Arcigay Livorno e il locale The Cage, in città è nata la serata queer “Haus of Sitrì”. Le serate, tuttavia, si svolgono solo in inverno, da ottobre a maggio con spettacoli di drag e tanta musica con dj ospiti e resident.

Dove: via del Vecchio Lazzeretto 20, Livorno

Contatti: @hausofsitri

– PRATO

Lato Q (Serata queer)

Due serate estive che portano la comunità Lgbtq pratese a cenare e divertirsi, per un post cena con musica e dj set. Gli eventi previsti per il 2023 sono il 22 giugno e il 20 luglio al locale Lato B della città. Ad animare la serata sarà CHIAMAMIFRANCI DJ. Per maggiori informazioni contattare Arcigay Prato-Pistoia

Dove: Viale Galileo Galilei, Prato

Contatti: @arcigaypratopistoia

– PISTOIA

MontuRainbow (Evento estivo queer)

Un parco arcobaleno in città, per una Pistoia all’insegna della queerness. Due giorni di iniziative, eventi, talk con sport, pittura e drag show. La domenica è sempre previsto un picnic arcobaleno. Il tutto avverrà al Parco Montuliveto di Pistoia. Gli eventi previsti per il 2023 sono il 17 e il 18 giugno. Il 28 luglio, poi, si svolgerà la serata speciale disco “be U” con drag show e dj set.

Dove: Via Pellegrino Antonini, Pistoia

Contatti: @arcigaypratopistoia

SAUNE

Esistono solo due saune prettamente gay in Toscana. Certo, poi si trovano molti locali e strutture gay friendly, come le terme di Montecatini o quelle di Rapolano. Tuttavia, vere e proprie saune gay si trovano solo a Firenze e Pisa.

Florence Baths – Firenze

È nata nel 1991 ed è ormai la storica sauna gay di Firenze, destinata solo agli uomini. Non ne esistono altre nel capoluogo toscano. È dotata naturalmente di sauna, ma anche di una jacuzzi, di una dark room e di una video room. Ci sono più spazi con divani su cui potersi rilassare, magari gustando un drink ordinato al bar interno. Il luogo è fornito anche di un giardinetto dove è anche possibile prendere il sole. In aggiunta Florence Baths offre un servizio di massaggi, ma è sempre meglio contattare la struttura per poterne usufruire con sicurezza e tranquillità. Il costo è di 20 euro e in dotazione offre ciabatte e telo.

Dove: Via Guelfa 93/r, Firenze

Orario: Tutti i giorni dalle 12 alle 21

Contatti: @FlorenceBaths

Siesta Club 77 – Pisa

È stata una delle prime saune gay ad aprire in Italia e si estende su tre piani. Dista circa 500 metri dalla stazione di Pisa Centrale. Un intero piano, completamente rinnovato, è dotato di sauna finlandese, bagno turco, jacuzzi in muratura e docce. Al secondo piano, invece, si trovano le cabine relax, una sala video anche per fumatori, un’area lounge con tv e una dark room. Non c’è un vero e proprio bar interno, ma snack e bevande sono acquistabili dai distributori automatici che si trovano allo stesso piano dell’ingresso e degli spogliatoi. Per accedere è necessario essere soci del circolo, se non lo si è, è possibile fare la tessera CONI in loco.

Dove: Via Porta a Mare 26/27, Pisa

Orario: Lun-Ven 15:00-21:00; Sab-Dom 15:00-22:00

Contatti: siestaclub77.com

FESTIVAL LGBT+

Florence Queer Festival

È uno dei più importanti festival del cinema queer in Italia, ideato da Ireos – Comunità Queer di Firenze. Si tiene ogni ottobre al Cinema La Compagnia, che si trova in una delle vie più importanti di Firenze, quella che da Piazza San Marco porta al Duomo. Tantissimi gli ospiti internazionali e quelli italiani che ogni anno presentano i loro lungometraggi e cortometraggi sui vari temi che interessano tutta la comunità Lgbtqia+. Il Festival avrà luogo anche in questo 2023 dal 18 al 22 ottobre.

Dove: Indirizzo via Cavour 50/r, Firenze

Contatti: florencequeerfestival.it