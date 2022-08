Scoprendo le Sporadi, le isole greche da cui non vorrai più andare via

5 minuti di lettura

La Tessaglia, una terra dalla natura mozzafiato nel cuore della Grecia, e le vicine isole Sporadi, con la rigogliosa vegetazione di Skiathos, Skopelos e Alonissos, ti incanteranno con il loro fascino: imponenti montagne come quella di Kissavos, meraviglie geologiche come le Meteore, celebri fiumi quali il Pineios, e poi gole, vallate, laghi e una grande moltitudine di spiagge. Scopri la singolare ed emozionante bellezza di questa regione della Grecia: le Meteore, il Pelio, il lago Plastira, Volos, Larissa, Tempi, Elati-Pertouli, le esotiche isole Sporadi e molte altre destinazioni ti danno il loro benvenuto nel regno della bellezza.

Le isole Sporadi ti incanteranno con la loro bellezza. Skiathos, Skopelos, Alonissos e Skyros: queste affascinanti isole presentano coste frastagliate e sono ricoperte di boschi. Tra le acque che le separano si trova il celebre parco subacqueo delle Sporadi settentrionali. Scopri la bellezza di Skiathos, patria del grande autore di racconti e romanzi Alexandros Papadiamantis, e goditi un bagno rilassante a Koukounaries, una delle spiagge più belle della Grecia. A Skopelos, dove è stato girato il film “Mamma Mia”, ammirerai l’architettura unica del capoluogo (“Hora”). Lungo i sentieri escursionistici di Alonissos, infine, scoprirai la bellezza di una natura incontaminata.

SKIATHOS

Dai suoi alberi verde intenso fino ai suoi bar e ristoranti rock, Skiathos ti invita a prendere parte alla sua atmosfera particolare e vivace. Perfetta per coloro che esigono standard elevati, è stata a lungo una destinazione di primo piano per i viaggiatori internazionali e cosmopoliti, in particolare per quelli in yacht e in imbarcazioni a vela che navigano nel Mediterraneo. Nel suo vivace porto turistico, natanti di tutti i tipi – molti disponibili per il noleggio privato – sono attraccati fianco a fianco. Le vacanze su questa idilliaca isola greca sono indimenticabili.

Il servizio in spiaggia è impeccabile. Le notti a Hora (la città principale dell’ isola) sono vivaci e divertenti e le spettacolari spiagge di Lalaria e Koukounariès sono tra le migliori in Grecia. Il castello del 14o secolo, l’habitat di Strofilià, le grotte … la bellezza a Skiathos si trova ovunque tu vada. Giovanile ed esuberante, questa è un’isola su cui puoi essere certo che i locali si faranno in quattro per rendere il tuo soggiorno indimenticabile!

SKOPELOS

Se le tue priorità di vacanza sono la tranquillità, il relax e la bellezza naturale, allora dirigiti verso Skopelos, nelle Sporadi. Un’ infinità di fiorenti sfumature di verde creano una vista mozzafiato; un pino che si protende verso il mare, baie nascoste con le loro barche da pesca, sentieri tortuosi che attraversano fitti boschi vergini. Elimina ogni idea di orari o scadenze e trascorri interi pomeriggi a vagare per la pittoresca città principale, un gruppo di strade acciottolate, cappelle minuscole ed edifici neoclassici. L’arte acquista vita ovunque qui a Skopelos; nei vasi fatti e nei piatti decorativi dipinti a mano, nei ricami e nei modellini di barche in miniatura. La stella del musical di successo ‘’Mamma Mia’’, che ha dato all’isola la sua recente fama, sarà anche la protagonista della tua vacanza.

Qui le tue vacanze saranno dipinte di verde e blu. Circa l’80% di Skopelos è coperto da un fitto bosco fiorente. Il mare e gli alberi si fondono in un tutto unico in spiagge come Milià, Panormos, Elios, Velanio, Glysteri, Agnontas, Pethameni, Armenopetra e Antrines, dove i pini abbracciano il Mar Egeo, fornendo ombra dopo un tuffo rinfrescante.

ALONISSOS

Sul lato occidentale dell’Egeo, ai margini delle Sporadi, troverai una delle isole meno sviluppate, Alonissos. Ti affascinerà con la sua magia senza pretese. Affascinante e pura, il suo paesaggio lussureggiante e verde e le spiagge incontaminate con acque cristalline, la rendono la destinazione perfetta per una vacanza rilassante in Grecia, piena di belle immagini. Se stai cercando una vacanza tranquilla, immersa nella natura, non devi cercare oltre. Inesplorata ed autentica, condivide discretamente i suoi segreti con il vento.

Alonissos è sicuramente un luogo per il rilassamento profondo e il ringiovanimento dell’ anima. La parte meridionale dell’isola è ricamata con spiagge, baie incantevoli e acqua verde-blu, con alberi di pino che raggiungono il bordo dell’acqua. Nella sua parte centrale e settentrionale, incontrerai il tradizionale insediamento di Hora e una rete di sentieri escursionistici segnalati e ambienti tranquilli. Tutto crea una combinazione senza pari facendoti dimenticare il significato della parola stress.

Dal 2020, i sub hanno la possibilità di visitare, accompagnati da guide esperte, il primo museo sottomarino della Grecia: sorge nelle acque dell’isolotto di Peristera, davanti alla costa orientale di Alonissos, ed è il frutto di un naufragio del V secolo a.C. che ha sparpagliato lungo la costa dell’isola greca un altissimo numero di anfore intatte.

SKYROS

Skyros non è la prima isola a cui potresti pensare per le tue vacanze in Grecia, ma ha dei fans fedeli che ritornano anno dopo anno, attirati dalle molte e uniche sue caratteristiche. Una di esse, il minuscolo pony Skyriano, sembra che sia sfuggito dal fregio del Partenone.

Quest’isola delle Sporadi è anche famosa per i suoi mobili intagliati e le ceramiche dipinte. Le aragoste fresche abbondano e sono ancora a buon prezzo, anche se i giorni in cui si potevano avere per una pausa veloce, per il pranzo e per la cena non ci sono più. Ti piace camminare? Sentieri segnati ti aiutano ad esplorare le due facce dell’isola: il sud roccioso, così amato dal poeta inglese Rupert Brooke e l’ovest con la foresta dei pini. Inoltre, ci sono spiagge per tutti i gusti e una città principale che offre il meglio ogni sera per il tuo divertimento in vacanza.

Sapori autentici, il cibo tra Tessaglia e Sporadi

In Tessaglia assaporerai la trahana, un tipo di zuppa fatta in casa che tra i villaggi montani viene spesso mangiata anche a colazione, soprattutto nelle giornate più fredde. Fanno parte del menù tradizionale anche vari tipi di torte salate. Sul Pelio, specialmente a Zagora e a Portaria, esistono cooperative di donne che preparano vari tipi di dolci che vengono poi venduti nei negozi, mentre nelle taverne tradizionali del posto potrai provare lo spetsofai (piatto a base di salsiccia e peperoni) e il morbido formaggio chiamato galotyri. Negli tsiporadika di Volos scoprirai l’eccezionale tsipouro della città, una grappa bianca servita in bottigliette e accompagnata da vari stuzzichini chiamati mezedes, mentre a Larissa e a Trikala potrai gustare deliziosi formaggi quali la kefalograviera e la graviera.