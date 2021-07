Le migliori attività all’aperto da fare in Grecia

6 minuti di lettura

Il divertimento in Grecia non vuol dire soltanto trascorrere serate di divertimento presso i locali più in voga, ma anche svolgere incredibili attività all’aperto.

C’è l’imbarazzo della scelta in questo territorio costellato di isole e comprensivo di montagne, pianure, mare, laghi, fiumi: vere e proprie palestre naturali per praticare sport acquatici, aerei e terrestri ad ogni livello di competenza.

Dall’arrampicata nelle falesie e strapiombi di Kalymnos (con vista mozzafiato sul mar Egeo) al parapendio biposto per gli amanti del volo libero, in un’area del mondo che offre eccellenti condizioni climatiche e venti favorevoli. Dall’esplorazione delle coste di Samos in kayak alle discese di rafting nel fiume Voidomatis. Questo e molto altro va assolutamente provato, se hai intenzione di passare qui la tua prossima vacanza. E che scoprirai proseguendo nella lettura della nostra guida, dedicata alle attività da svolgere all’aperto in Grecia.

Sport di terra in Grecia

Se ami stare coi piedi per terra, hai a disposizione una natura variegata in Grecia, tra montagna, pianure e colline che, sin dai tempi antichi, hanno costituito dei simboli di libertà, ma anche delle sfide per l’uomo, che in questi territori viene ad esplorare i paesaggi remoti del pianeta.

Qui di seguito abbiamo selezionato 3 attività di terra da aggiungere al tuo itinerario, attività che ti permetteranno di entrare in tutt’uno con la natura e di perderti nelle bellezze dei territori seguendo antichi e suggestivi sentieri.

Trekking in Valia Kalda

Una delle mete più belle d’Europa è Valia Kalda, che tradotto vuol dire letteralmente “valle calda”, nonostante sia uno dei luoghi più freddi della Grecia.

In questa valle boscosa a 2000 m di latitudine, puoi percorrere sentieri magnifici in un paradiso incontaminato e rifugio per diversi mammiferi e specie di volatili molto rare (come la cicogna nera e l’aquila reale).

Per iniziare l’avventura di trekking, consigliamo di partire da Ziákas, un villaggio che si trova a 23 km a ovest di Grevená. Oppure, nei pressi delle frazioni Perivoli e Milia partono alcune strade sterrate.

Ti consigliamo di noleggiare una jeep 4×4 per andare in questo terreno piuttosto roccioso e attraversato da diversi ruscelli e pozze.

Arrampicata a Kalymons

Kalymnos è una piccola isola situata nell’arcipelago sud-orientale del Dodecaneso ed arrampicare qua è così emozionante e suggestivo che sicuramente sarà per te un’esperienza impossibile da dimenticare.

Ogni anno sono diversi gli scalatori da tutto il mondo che raggiungono questa isoletta per scalare le falesie di calcare. Kalymnos ospita anche un festival di fama mondiale, il Climbing Festival, un incontro internazionale non competitivo di atleti, che si svolge ogni 2 anni.

Nonostante la popolarità di questa isoletta per l’arrampicata, Kalymons rimane un posto incontaminato e tranquillo con i suoi piccoli villaggi e negozietti sparsi lungo la costa.

È in particolare nel mese di settembre che qua si gode delle migliori temperature e, dopo una giornata in falesia ad arrampicare, si può fare un bel tuffo e nuotare nello splendido e caldo mare.

Mountain bike ad Epiro

Se sei un appassionato di mountain bike, Epiro è la regione ideale della Grecia dove venire a svolgere delle escursioni in bicicletta tra laghi di montagna, luoghi incontaminati come il Monte Tymphe, le fertili valli ed i pendii scoscesi.

La riserva forestale nazionale di Vikos-Aoos è uno dei territori più suggestivi e qui è consentito andare in mountain bike, dato che la bicicletta è considerata ecologica.

Per tutti i giri il punto di partenza ideale è nella città di Konitsa, un piccolo borgo con caratteristiche case in pietra e vicoli stretti.

Tra i percorsi che, tuttavia, ti consigliamo c’è quello che inizia nel villaggio di Gannadio a un’altitudine di 800 metri, dal quale puoi compiere un giro di 42 km (circa 25 miglia) fino a Konitsa. Il paesaggio eccezionale ed i panorami mozzafiato ti offriranno un’esperienza senza precedenti.

Sport d’acqua in Grecia

Per un amante degli sport acquatici, la Grecia è di certo la destinazione tra le preferite in assoluto. Qui puoi chiaramente svolgere tutti gli sport marini che desideri, dalla vela, alle immersioni subacquee al kite-surf. Puoi anche immergerti nelle grotte sottomarine e goderti il relax nelle spiagge private.

Tuttavia, ci sono degli sport d’acqua differenti dai soliti ed in luoghi che non tutti conoscono. Noi ne abbiamo selezionati 3 per te. Ecco quali.

Rafting a Voidomatis

Nel cuore del parco nazionale Vikos-Aoos c’è il punto di incontro per gli amanti del rafting e kayak su fiume. Proprio qui scorre il Voidomatis, un imponente corso d’acqua nella pianura di Konitsa che unisce le sue acque cristalline a quelle del fiume Aoos.

Il rafting nel fiume Voidomatis è adatto a tutti e tutte grazie ad un percorso di 5 km che non presenta molte difficoltà e non richiede determinate competenze tecniche.

Per raggiungere questa regione dell’Epiro puoi arrivare a Ioannina, Konitsa o nei pittoreschi villaggi in pietra di Zagori, conosciuti come Zagorochoria, dove troverai hotel, b&b e anche ville pronte ad ospitarti.

Kayaking di mare a Samos

Esplorare la costa di Samos, una leggendaria isola nel Nord dell’Egeo che diede i natali a Pitagora, è un’esperienza da non lasciarsi sfuggire.

Una volta qui, sarai di fronte ad un paradiso costituito da spiagge remote, calette ed insenature nascoste, che potrai visitare con un’avventura in kayak sul mare.

Puoi noleggiare per qualche ora il kayak oppure per una giornata intera con una guida che ti racconterà tutto sui luoghi più suggestivi e ti immergerà in tesori della natura non accessibili a tutti.

La Baia di Marathokampos è quella che offre un numero maggiore di calette da esplorare e delle spiagge, come la splendida spiaggia sabbiosa di Perri vicino al villaggio di Pefkos, da dove partono alcuni gruppi di kayak che si dirigono addirittura fino a Samiopoula, l’isolotto al largo di Samos.

Per un tuffo in una baia protetta, c’è la spiaggia di Ireon, sulla costa meridionale, un luogo suggestivo ed organizzato con lettini, ombrelloni ed una taverna.

Canottaggio sul fiume Nestos

Nel nord-est della Grecia c’è uno dei territori di maggior importanza nazionale, protetto da Natura 2000 e dalla Convenzione di Ramsar. Si tratta del paesaggio nel quale scorre il fiume Nestos, tra i cinque fiumi più grandi della Grecia.

Nella mitologia, Nestos (o Nessus) era il figlio del dio Oceano, nato all’inizio dei tempi insieme a 12.456 fiumi e 3.000 ninfe.

Tra le città di Xanthi e Kavala, in un’area facilmente accessibile, potrai sperimentare questa attività all’aria aperta circondato da un ambiente sorprendente, costituito da salici, platani, cedri e altre piante come le orchidee, un habitat ideale per 300 specie di uccelli.

Sport d’aria in Grecia

Una delle attività migliori per godere delle bellezze naturali della Grecia è quella, per gli amanti degli sport estremi, di volare con il deltaplano, un’esperienza unica che offre una libertà senza precedenti.

Voli in parapendio

È il nord-ovest della Grecia ad offrire, in particolare, le migliori escursioni in deltaplano. Da marzo a novembre, grazie al clima e ai venti favorevoli, si può volare in deltaplano biposto.

I voli sono effettuati rigorosamente da professionisti del settore che ti forniranno equipaggiamenti in linea con le principali norme di sicurezza europee.

Tra gli organizzatori più conosciuti della zona ci sono quelli di Lefkada Paragliding che offrono voli speciali e voli vip ad un prezzo interessante.

E tu, quale tra queste attività preferisci? Dove ti piacerebbe trascorrere la tua prossima vacanza in Grecia? Raccontaci il tuo viaggio qui sotto nei commenti.