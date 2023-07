Guida queer 2023 a Città del Capo: una vacanza indimenticabile nella capitale LGBTQIA+ africana

5 minuti di lettura

Benvenutə nella splendida città di Città del Capo, destinazione turistica che brilla per la sua bellezza mozzafiato e per la sua vivace scena notturna. Ma c’è qualcosa che rende ancora più speciale questa vibrante città sudafricana: la sua dedizione all’inclusività e all’accoglienza.

Ne abbiamo parlato con Michele Gladwin di Afrigay, agenzia turistica specializzata in vacanze LGBTQIA+, per scoprire come Città del Capo sia diventata la legittima “capitale gay” del continente africano.

Se state cercando una meta di viaggio che abbracci appieno l’amore, l’espressione di sé e la diversità, questo splendido gioiello in punta d’Africa è il posto giusto per voi. Prontə per un’esperienza indimenticabile? Città del Capo vi aspetta a braccia aperte, pronta a trasformare i vostri sogni in realtà.

Città del Capo è una delle destinazioni più gettonate per la comunità LGBTQIA+. Ma è davvero un luogo sicuro e inclusivo come si dice?

Città del Capo è universalmente riconosciuta come la “capitale gay” dell’Africa, e negli ultimi anni la comunità LGBTQ+ ha dimostrato un notevole processo di integrazione nella società in generale. Questa evoluzione sottolinea chiaramente che la città è aperta e accogliente: gesti di affetto come camminare mano nella mano sono tollerati senza che ciò susciti particolare attenzione. Secondo la costituzione sudafricana, è vietata qualsiasi forma di discriminazione nei confronti delle persone appartenenti alla comunità LGBTQ+. Purtroppo, come in tutto il mondo, il comportamento umano spesso si discosta da tale legge. Nonostante Città del Capo sia considerata un luogo sicuro per la comunità LGBTQ+, nella popolazione generale permangono ancora percezioni sbagliate che devono essere modificate attraverso l’educazione. In collaborazione con Cape Town Tourism e come Afrigay stiamo lavorando a stretto contatto con le organizzazioni turistiche locali per portare il concetto di inclusività LGBTQ+ a un livello superiore tramite il programma di Sensitivity Training (www.allstay.online). L’esito del programma sarà parte integrante della nostra candidatura per ospitare il World Pride a Città del Capo nel 2028, al fine di promuovere ulteriormente l’accoglienza e l’uguaglianza nella città.

A Città del Capo ci sono quartieri gay e locali LGBTQIA+?

La scena gay di Cape Town è relativamente compatta e si concentra in alcune zone specifiche della città. La più rinomata è De Waterkant, che per molti anni ha rappresentato l’epicentro storico della comunità gay. Un’altra zona che ospita una vivace scena queer è Zonnebloem, che è diventata il fulcro della scena Drag di Cape Town. Inoltre, mensilmente vengono organizzate feste tematiche ai margini della città, precisamente a Milnerton e Bellville.

Esperienze da non perdere per i turisti LGBTQIA+?

ZER 021 SOCIAL CLUB: Uno dei luoghi più amati è il Zer021 Social Club, un bar LGBTQIA+ situato nel cuore di Città del Capo. Questo locale accogliente offre un'atmosfera vibrante e inclusiva, in cui è possibile immergersi completamente. Le feste a tema, gli spettacoli di drag queen e le serate di karaoke sono solo alcune delle esperienze che puoi vivere al Zer021 Social Club. È un luogo in cui la diversità è celebrata e in cui ci si può lasciar andare, ballare e divertirsi senza paura di giudizi o pregiudizi.

PINK CANDY NIGHT CLUB: Nella scena notturna di Città del Capo, il Pink Candy Night Club è un rifugio per l'espressione di sé. Qui, persone provenienti da tutti i ceti sociali si riuniscono per celebrare la loro identità in un ambiente accogliente e inclusivo. I talentuosi DJ del locale suonano una varietà di successi in classifica, inni iconici e ritmi contagiosi che ti terranno in movimento fino alle prime ore del mattino.

HONEY & DORA: Honey & Dora è un caffè innovativo che si impegna a creare uno spazio unico e accogliente in cui le persone possono riunirsi, connettersi e rilassarsi ad ogni orario. Questo ospita regolari serate quiz, brunch con drag queen, intrattenimento dal vivo e altro ancora. Honey & Dora ha anche un forte impegno per la responsabilità sociale e ha istituito un fondo di sostegno per aiutare ed emancipare la comunità LGBTQ+ e coloro che si trovano in situazioni di bisogno.

CAFE MANHATTAN: Cafe Manhattan offre un'atmosfera rilassata e accogliente, perfetta per conversazioni interessanti e gustosi peccati di gola. Il Cafe Manhattan è un luogo ideale per rilassarsi, socializzare e godersi del cibo delizioso. Puoi sederti, ordinare una bevanda e immergerti nella vivace atmosfera del quartiere. Se stai cercando un posto dove trascorrere del tempo in buona compagnia e gustare un'ottima cucina, il Cafe Manhattan è sicuramente da tenere in considerazione.

Città del Capo: è una meta per single, coppie o per gruppi?

La città offre molte opportunità per un’esperienza di viaggio eccezionale, adatta a tutti. Sebbene sia possibile esplorarla da soli, consigliamo vivamente di usufruire dei servizi offerti dagli operatori turistici LGBTQ+. Collaboriamo con guide turistiche LGBTQ+ altamente qualificate che hanno una profonda conoscenza del territorio: ulteriori informazioni sul sito di Afrigay. Inoltre, questa città è una meta ideale per matrimoni e lune di miele tra persone dello stesso sesso!

Città del Capo LGBTQIA+: la situazione attuale

Il Sudafrica è stato pioniere nella promozione dei diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) nel continente africano. Il paese ha un passato complesso e diversificato che ha plasmato lo status giuridico e sociale delle persone LGBT, affrontando influenze storiche come i valori tradizionali, il colonialismo e gli effetti duraturi dell’apartheid e del movimento per i diritti umani che ha portato alla sua abolizione.

La Costituzione post-apartheid del Sudafrica è stata la prima al mondo a vietare la discriminazione basata sull’orientamento sessuale. Inoltre, il paese è stato il quinto al mondo a legalizzare il matrimonio tra persone dello stesso sesso e ad oggi rimane l’unico paese africano ad averlo fatto. Le coppie dello stesso sesso godono dei medesimi diritti di adozione congiunta, così come delle opportunità di sottoporsi a trattamenti di fecondazione in vitro (FIV) e GPA. Le persone LGBT sono tutelate dalla discriminazione nell’occupazione, nella fornitura di beni e servizi e in molte altre aree grazie a disposizioni costituzionali e legislative.