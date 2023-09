Guida alle location più romantiche e accoglienti in Puglia per celebrare le tue unioni civili

9 minuti di lettura

In questo articolo 1 Leggi e burocrazia per le unioni civili in Puglia 1.1 Dove celebrare: i luoghi ammessi per l’unione civile

2 Cinque borghi tra i più suggestivi per ricevimenti di unioni civili in Puglia e wedding LGBTQ+ 2.1 Locorotondo: un incontro tra storia e bellezza naturale 2.2 Ceglie Messapica: un’oasi di cultura e accoglienza per unioni civili in Puglia 2.3 Monopoli, gemma adriatica, ricca di storia e cultura 2.4 Bisceglie: un incantevole mix di storia, cultura e coste spettacolari 2.5 Monte Sant’Angelo: storia e spiritualità nel cuore del Gargano

3 Conclusioni

La Puglia è una delle regioni più affascinanti e accoglienti d’Italia, un luogo dove il mare incontra suggestivi borghi antichi, i trulli unici nel loro genere e le campagne rigogliose. Non solo questa regione è un tesoro conosciuto in tutto il mondo di bellezze naturali e architettoniche, ma è anche un luogo accogliente e inclusivo, che negli ultimi anni è diventato un punto di riferimento per le coppie LGBTQ+ che desiderano celebrare le unioni civili in Puglia in un ambiente autentico e suggestivo.

Vi invitiamo a immaginare le infinite possibilità che la Puglia offre: potreste, ad esempio, dire il vostro “sì” in un intimo e raccolto borgo medievale, sotto un arco di pietra incastonato nel tempo, o magari su una spiaggia baciata dal sole con l’orizzonte come unico testimone. Se cercate qualcosa di tipicamente pugliese, sicuramente i trulli e le masserie rappresentano un richiamo alla tradizione e all’identità locale, rendendo ogni unione ancora più significativa.

E proprio parlando di borghi medievali, l’atmosfera unica che si respira camminando tra stradine acciottolate, archi di pietra e vecchie chiese è qualcosa che difficilmente potrebbe essere replicato in un ambiente moderno. Questi luoghi sembrano quasi fermi nel tempo, offrendo una sensazione di pace e lontananza dalla frenesia del mondo esterno. La presenza di elementi storici e culturali aggiunge un ulteriore strato di significato alla cerimonia, come se le antiche pietre fossero testimoni silenziosi dell’unione.

Anche l’aspetto culinario è fondamentale. I borghi spesso offrono una cucina autentica, legata al territorio e alle sue tradizioni. Questo è un grande richiamo non solo per gli italiani, ma soprattutto per gli stranieri, che vedono nel wedding LGBTQ+ l’opportunità di immergersi completamente in una cultura diversa, facendo proprio il famoso detto “vivi come un locale“.

Questo articolo non solo vi guiderà attraverso i borghi e le ambientazioni più incantevoli in cui potreste voler celebrare la vostra unione civile in questa regione, ma vi fornirà anche tutti i dettagli pratici per rendere possibile il vostro grande giorno. Dalla documentazione richiesta ai vari passaggi amministrativi, metteremo in luce gli uffici responsabili per l’organizzazione delle unioni civili in Puglia. Scoprirete come rendere la vostra unione civile non solo memorabile, ma anche profondamente personale, grazie al carattere unico e inconfondibile della Puglia.

Leggi e burocrazia per le unioni civili in Puglia

Prima di addentrarci nelle location da sogno che Puglia ha da offrire, è fondamentale conoscere alcuni dettagli burocratici necessari per la celebrazione dell’unione civile. In Italia, l’unione civile tra due persone dello stesso sesso segue un iter burocratico che inizia con la presentazione di una richiesta al Comune dove si intende celebrare la cerimonia. Questa domanda sarà esaminata dall’Ufficiale di Stato Civile, che redigerà un processo verbale indicando le identità della coppia, la data dell’unione civile e le dichiarazioni di ognuno dei partner.

Per la cerimonia è necessaria la presenza del Sindaco o di un suo delegato. Alternativamente, potrete scegliere un parente o un amico per officiare la cerimonia, che siano magari in grado di aggiungere un tocco personale all’evento, declamando frasi, pensieri o citazioni che abbiano un significato particolare per voi.

Dove celebrare: i luoghi ammessi per l’unione civile

Per la legge italiana, l’unione civile deve essere celebrata in una delle seguenti tipologie di location:

Sala Comunale

Struttura appartenente al Comune (Casa Comunale)

Luogo privato riconosciuto legalmente, con uno spazio dedicato a tale scopo

Ora che abbiamo affrontato gli aspetti burocratici, passiamo alle location più affascinanti della Puglia dove celebrare il vostro grande giorno.

Cinque borghi tra i più suggestivi per ricevimenti di unioni civili in Puglia e wedding LGBTQ+

Qui di seguito abbiamo selezionato per te i borghi ed i luoghi più affascinanti, intimi ed accoglienti per celebrare la tua unione civile in Puglia.

Locorotondo: un incontro tra storia e bellezza naturale

Contatti comune Locorotondo: 080 435 6111 | sito web

Locorotondo, situato nel cuore della Valle d’Itria, è uno dei borghi più affascinanti d’Italia e offre una varietà di location spettacolari per matrimoni e unioni civili. Con il recente ampliamento delle sedi disponibili per le cerimonie civili, adesso è possibile celebrare il vostro giorno speciale in luoghi storici come il Palmento e il Mavù, oltre alla Masseria Ferragnano con il suo annesso giardino botanico. Questi luoghi aggiungono un tocco di eleganza e autenticità alla vostra cerimonia, avvolgendola nel fascino ineguagliabile di questa città bianca della Puglia.

Il centro storico di Locorotondo è un vero gioiello, con stradine bianche, balconi fioriti, e panoramiche mozzafiato sulla Valle d’Itria. L’architettura barocca e le tipiche case con tetti spioventi, dette “cummerse,” aggiungono ulteriore fascino a questo borgo, rendendolo la cornice perfetta per le vostre foto di matrimonio. La chiesa di San Giorgio Martire e la chiesa di San Nicola, con le loro straordinarie opere d’arte e architettura, sono solo alcune delle gemme nascoste che potrete esplorare.

Locorotondo è anche una delle fermate essenziali sulla “Strada del Vino DOC dei Castelli di Federico II”, un percorso enogastronomico che celebra la ricchezza vitivinicola della regione Puglia. Il vino Locorotondo DOC è uno dei prodotti di punta del territorio, ed è conosciuto per le sue qualità leggere e aromatiche, spesso realizzato dai vitigni autoctoni come il Verdeca, il Bianco d’Alessano e il Fiano Minutolo.

Questo aggiunge un ulteriore elemento di attrattiva per le coppie che desiderano celebrare la loro unione civile in questa magnifica località. Immagina un banchetto impreziosito da vini locali di alta qualità, magari in una delle masserie storiche della zona che producono il proprio vino. O magari un brindisi in una cantina storica del centro città, dove potrete anche organizzare una degustazione pre-o post-cerimonia per i vostri ospiti.

Ceglie Messapica: un’oasi di cultura e accoglienza per unioni civili in Puglia

Contatti comune di Ceglie Messapica: sito web

Posizionata anch’essa nell’incantevole contesto dell’altopiano delle Murge, a metà strada tra la Valle d’Itria e il Salento, Ceglie Messapica si distingue come una location ideale per unioni civili e matrimoni LGBTQ+ in Puglia. Il borgo è un calderone di elementi storici, culturali e gastronomici, dove vicoli di pietra acciottolata e palazzi storici fanno da cornice al noto “biscotto cegliese”. La celebre specialità dolciaria rappresenta solo una piccola parte della vasta offerta culinaria della città. I buongustai avranno l’opportunità di immergersi nella varietà di sapori tipici della regione, integrandoli magari nel proprio evento.

Ceglie Messapica è anche un vero e proprio contenitore di gioielli culturali: dalla Pinacoteca Emilio Notte alla biblioteca comunale, senza dimenticare gli edifici storici che impreziosiscono il tessuto urbano.

Ubicata a un comodo tragitto di 35 chilometri da Brindisi, Ceglie Messapica offre una gamma di spazi per le celebrazioni che variano dalle masserie storiche, immerse nella tradizione, a ville eleganti e casali dall’atmosfera più informale. L’ambientazione storica del castello ducale e della torre normanna elevano l’esperienza, apportando un senso di maestosità e romanticismo. Per chi cerca un’esperienza a contatto con la natura, le vicine Grotte di Montevicoli offrono uno scenario naturalistico senza pari.

La città ha anche fatto da palcoscenico alla prima unione civile tra donne, quella tra Loredana e Valentina, sottolineando così il clima di inclusività e apertura che caratterizza Ceglie Messapica. In questo angolo di Puglia, ogni coppia troverà un ambiente accogliente e rispettoso per celebrare il loro amore, immersi in un contesto di genuina ospitalità.

Monopoli, gemma adriatica, ricca di storia e cultura

Contatto comune di Monopoli: 080.4140200 | sito web

Situata sulla costa adriatica della Puglia e a soli 40 km da Bari, Monopoli rappresenta un mix di storia antica, bellezze naturali e cultura contemporanea. Questa combinazione la rende una delle destinazioni più accoglienti e affascinanti per le unioni civili e i matrimoni LGBTQ+ in questa regione.

Dal momento in cui si giunge in città, il Castello Carlo V e le antiche mura cittadine annunciano l’ingresso in un luogo di storia e fascino. La vista del mare Adriatico si fonde perfettamente con l’architettura storica, creando un’atmosfera romantica e unica. Non solo, Monopoli è divisa in 99 contrade che si estendono su un territorio pianeggiante e sono visibili in tutta la loro bellezza dal belvedere di Loggia del Pilato, una posizione panoramica da cui si può ammirare un panorama ricco di masserie fortificate, chiese, e villaggi rupestri.

La città è anche un centro di attività culturali. Oltre al Castello Carlo V, che ospita mostre e convegni, la zona circostante è ricca di masserie restaurate, che offrono un tuffo nel passato e un’esperienza autentica della vita pugliese. Il Giardino Botanico Lama degli Ulivi aggiunge un tocco di natura con le sue grotte, chiese rupestri e una vasta varietà di flora mediterranea.

Monopoli è anche una città di festività e tradizioni. Tra queste, le celebrazioni in onore dei Santi Cosma e Damiano e l’annuale rievocazione dell’approdo della zattera con l’icona della Madonna della Madia sono eventi che mostrano il lato spirituale e comunitario di questo luogo.

La tendenza recente mostra che sempre più coppie, sia italiane che internazionali, stanno scegliendo Monopoli per le loro unioni civili e matrimoni. Infatti, il Comune ha già individuato diverse location spettacolari, come il Castello di Carlo V e la Sala delle Terre Parlanti, per le cerimonie. Persino i VIP sono attratti dalla bellezza e dall’unicità di Monopoli, con numerose celebrità che hanno scelto la “città unica” come sfondo per i loro giorni più speciali.

Bisceglie: un incantevole mix di storia, cultura e coste spettacolari

Contatto comune di Bisceglie: 0803-950111 | sito web

Se cercate un luogo romantico e ricco di storia per la vostra unione civile o matrimonio LGBTQ+ in Puglia, Bisceglie è difficile da superare. Posta a 20 km da Barletta e soli 8 da Trani, questa città litoranea offre un’ampia gamma di scenari mozzafiato e opzioni per il vostro giorno speciale.

Il centro storico è una perla architettonica, con le sue antiche mura aragonesi e le sue misteriose strade lastricate. Il Castello Svevo, con le sue tre torri dominanti, offre un contesto storico senza pari, così come gli edifici storici come Palazzo Tupputi e la Cattedrale di San Pietro Apostolo.

Fuori dal centro storico, Bisceglie si estende su una terra ricca di fascino: dalle masserie e ville ai dolmen preistorici come Frisari, dalla Chianca e di Albarosa, e ai reperti archeologici della Grotta di Santa Croce.

Non si può parlare di Bisceglie senza menzionare il suo porto. Questo è non solo un hub economico grazie all’industria peschiera, ma è anche il cuore culturale della città. È un luogo ideale per passeggiare e immergersi nell’atmosfera locale, tra le antiche tradizioni marinare e le nuove influenze cosmopolite.

Infine, un tocco dolce: la città è conosciuta anche per i suoi “sospiri“, dolci tradizionali che potrebbero essere la ciliegina sulla torta per qualsiasi celebrazione.

Per la cerimonia, il Comune offre vari luoghi incantevoli, dal Castello alla più moderna location del Teatro Mediterraneo. La tariffa per l’evento può variare a seconda della location e del giorno della settimana, permettendo una personalizzazione completa per adattarsi a vari budget.

Monte Sant’Angelo: storia e spiritualità nel cuore del Gargano

Monte Sant’Angelo si sta rapidamente affermando come una delle destinazioni più accoglienti per le unioni civili e i matrimoni LGBTQ+ in Puglia. Con il suo patrimonio storico e culturale unico, la città offre una cornice magica per dire “Sì”.

Situato sul pittoresco promontorio del Gargano, Monte Sant’Angelo offre una vista panoramica sia sul Tavoliere che sul Golfo di Manfredonia. Al centro di questa città, troviamo la Sacra Grotta e il Santuario di San Michele Arcangelo, patrimonio UNESCO e luogo di pellegrinaggio globale, che dal V secolo accoglie ininterrotti pellegrinaggi da tutto il mondo ed aggiunge, quindi, un tocco di spiritualità e solennità alle cerimonie.

La città, che ha già ospitato diverse unioni civili, compresa la prima nella provincia di Foggia, dimostra un impegno reale verso l’uguaglianza dei diritti. Le autorità locali, inclusi il sindaco e gli assessori, hanno espresso il loro entusiasmo e sostegno per le unioni civili tra persone dello stesso sesso, sottolineando l’importanza della diversità e dell’inclusione.

Oltre al suo significativo patrimonio storico e religioso, Monte Sant’Angelo offre la bellezza del suo quartiere Junno, con case basse e vicoletti, dove le panetterie locali sfornano dolcetti tradizionali come le ostie ripiene. A pochi chilometri dalla città, l’antica Abbazia di Santa Maria di Pulsano offre un’ulteriore possibilità di location suggestiva per le cerimonie.

Monte Sant’Angelo non è solo un luogo di grande bellezza e significato storico; è anche una comunità accogliente e inclusiva, rendendola una scelta ideale per chi cerca una location indimenticabile in Puglia per celebrare il proprio amore.

Conclusioni

La Puglia, con la sua straordinaria mescolanza di storia, natura e cultura, emerge come una destinazione ideale per le unioni civili LGBTQ+. Una regione che, nelle sue strade antiche e nei suoi paesaggi mozzafiato, racchiude il cuore pulsante dell’Italia meridionale.

Celebrare l’amore in Puglia significa immergersi in un’atmosfera in cui il passato e il presente coesistono, dando vita a momenti indimenticabili e profondamente significativi.

Quindi, se stai cercando un luogo che ti permetta di legare il tuo amore in un contesto autentico, storico e accogliente, la Puglia ti sta aspettando a braccia aperte. Qui, ogni cerimonia diventa non solo un’occasione di festa, ma anche un viaggio nella bellezza, nella tradizione e nell’accoglienza che caratterizza questa splendida regione.

Con la nostra guida, speriamo di aver acceso la tua immaginazione e di aver fornito gli strumenti necessari per realizzare il tuo sogno. Che tu scelga un borgo antico, una spiaggia soleggiata o un trullo storico, l’amore celebrato in Puglia rimarrà nel tuo cuore per sempre.

