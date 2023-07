Guida LGBTQIA+ 2023 a Osaka, gioiello di accoglienza e inclusività del Giappone

7 minuti di lettura

Misterioso e pieno di sorprese: il Giappone è una delle mete più gettonate per i turisti amanti dell’avventura e che apprezzano il fascino di una cultura diversa dalla propria, dal fascino irresistibile.

Dai tradizionali templi ai moderni grattacieli, dalle eleganti geishe alle stravaganti mode di Harajuku, il Giappone offre un’esperienza unica e indimenticabile.

Se stai cercando una destinazione che unisca il sapore autentico del Sol Levante a un’accoglienza calorosa e inclusiva per la comunità LGBTQIA+, allora Osaka è la città che fa per te.

Dopo Tokyo, Osaka è conosciuta come la città più LGBTQIA+ friendly del Giappone, grazie alla sua vivace scena queer notturna e all’atmosfera “più rilassata” rispetto alle altre grande metropoli come Kyoto e Tokyo.

La città offre una vasta gamma di locali notturni, bar, ristoranti ed eventi dedicati alla comunità LGBTQIA+, in un caleidoscopio ritmato di colori e sensazioni che sapranno stravolgerti.

Per creare questa approfondita guida queer ad Osaka, abbiamo parlato con gli esperti locali dell’Osaka Convention & Tourism Bureau. Attraverso i loro consigli e suggerimenti, ti aiuteremo a stendere la tua personalissima queer bucket list.

Che tu stia pianificando un viaggio da solə, o con lə partner o con gli amici, questa guida sarà la tua bussola per esplorare la vibrante scena queer di Osaka e creare ricordi straordinari lungo tutto il tuo percorso.

Osaka è una delle destinazioni più gettonate per lə turistə LGBTQIA+ in Giappone. Si tratta quindi di una città inclusiva e sicura per la comunità?

Osaka è rinomata per la sua apertura e accoglienza nei confronti della comunità LGBTQIA+. In Giappone, e quindi anche a Osaka, gli episodi violenza o discriminazione nei confronti delle coppie dello stesso sesso o delle persone gender non conforming sono rarissimi. Sebbene il matrimonio tra persone dello stesso sesso non sia ancora riconosciuto a livello legale, Osaka ha implementato un sistema di certificato di partenariato tra persone dello stesso sesso (unione civile). Esistono inoltre diversi sportelli supporto per le persone LGBTQIA+ come il Pride Center Osaka, che fornisce risorse, consulenza e un luogo di incontro per la comunità. Tuttavia, è importante notare che il Giappone è ancora un paese conservatore in molti aspetti della sua cultura. I gesti affettuosi in pubblico, come baciarsi, abbracciarsi o tenersi per mano, attirano generalmente sguardi malevoli sia nei confronti delle coppie eterosessuali, sia per le coppie dello stesso sesso. Negli ultimi anni, tuttavia, il Giappone ha compiuto rapidi progressi in questo senso (è di pochi giorni fa la notizia di una sentenza a favore dei diritti transgender): è sempre più comune osservare coppie che mostrano affetto pubblicamente. Tanto che la Convention Globale dell’International LGBTQ+ Travel Association (IGLTA) si svolgerà proprio a Osaka, per la prima volta nel continente asiatico. La scelta di Osaka come sede della Convention Globale dell’IGLTA nel 2024 è il risultato di un’attenta valutazione che ha riconosciuto il ruolo fondamentale di Osaka nell’incoraggiare il turismo LGBTQIA+ in Giappone grazie alla sua mentalità accogliente e inclusiva.

Osaka è conosciuta per avere una delle scene gay più vivaci del Giappone, seconda solo a Tokyo. In quale parte della città si concentra principalmente la scena gay?

La scena gay di Osaka è principalmente concentrata nel quartiere di Doyama, che si trova nelle vicinanze della stazione di Osaka. Questa zona è famosa per i suoi numerosi gay bar e locali frequentati dalla comunità LGBTQIA+. È il punto di ritrovo ideale per socializzare con altri membri della comunità queer e godere di una vivace vita notturna. Oltre a Doyama, è possibile trovare una piccola ma vibrante scena queer nelle aree di Namba e Shin-sekai.

Quali esperienze consigliereste alla comunità LGBTQIA+ che visita Osaka?

Per un’esperienza indimenticabile, consiglio vivamente di partecipare agli spettacoli delle drag queen locali del gruppo “Haus of Kinki”. Questo eclettico gruppo di drag queen offre performance travolgenti e coinvolgenti in giapponese e inglese, garantendo un intrattenimento di prim’ordine. La Haus of Kinki organizza anche serate a tema “RuPaul’s Drag Race”, durante le quali vengono proiettate le puntate dello show.

Posti inaspettati da visitare?

Altre destinazioni popolari includono il Castello di Osaka e Universal Studios Japan, ma alcune delle migliori sorprese si trovano esplorando la cultura culinaria di Osaka. Per lə più avventurosə, la città è piena di vicoli nascosti da esplorare, alcuni conosciuti solo dai locali, che offrono alcune delle migliori esperienze culinarie locali: eccone alcuni. Hozenji Yokocho Alley Situata nel vivace quartiere Minami di Osaka, Hozenji Yokocho Alley è un affascinante vicolo con un’atmosfera caratteristica dello stile Naniwa. È famoso per i suoi due cancelli, uno firmato da Kanbi Fujiyama, rinomato attore teatrale, e l’altro da Harudanji Katsura il Terzo, un famoso comico. Il vicolo stretto si estende per 80 metri ed è fiancheggiato da ristoranti Kappo storici, bar, negozi di okonomiyaki e di carne impanata su spiedino. Nonostante sia stata distrutta durante la guerra, sia il tempio Hozenji che il vicolo sono rinati. Il vicolo è famoso per essere l’ambientazione del romanzo “Meoto Zenzai” di Sakunosuke Oda e della popolare canzone “Tsuki-no-Hozenji-Yokocho”. Una delle attrazioni degne di nota è la statua di Fudoson coperta di muschio a causa della tradizione di versare acqua su di essa come forma di preghiera. Ura Temma Ura Temma è una zona di Osaka situata a una fermata di treno dalla stazione di Osaka. È famosa per i suoi izakaya, tradizionali bar giapponesi, molti dei quali hanno una storia quasi centenaria. Ura Temma è particolarmente amata dai residenti locali. L‘atmosfera retrò del luogo è affascinante, anche se la disposizione intricata e i menu esclusivamente in lingua giapponese potrebbero renderla meno adatta ai turisti stranieri, ma basta avere un po’ di spirito di adattamento. Un’esperienza consigliata è quella di fare un giro tra vari izakaya per vivere un’esperienza di “barhopping”, un costume locale che implica il giro di tutti i bar di un determinato quartiere dopo l’orario d’ufficio. Ura Nanba Una volta varcata la Sennichimae da Dotonbori, una delle principali attrazioni turistiche di Osaka, si entra in un mondo completamente diverso: Ura Nanba. Sennichimae è una via dello shopping ancora chiamata “Doguya Suji” (vicolo degli utensili) ed è piena di negozi di articoli per la cucina tradizionali e chioschi di street food. È un luogo importante per la cultura culinaria di Osaka, con specialità come takoyaki e okonomiyaki, oltre a locali tradizionali per banchetti artistici e cucina giapponese. Un negozio da non perdere è “Kujira“, un rinomato negozio specializzato in birre giapponesi. È possibile gustare piccoli piatti di obanzai (piatti leggeri nello stile di Kyoto) e oden che si abbinano perfettamente al sake.

Parlando di vita notturna, quali sono i club, i bar o i locali più famosi di Osaka in cui trascorrere del tempo?

Osaka vanta una vivace vita notturna che si adatta a tutti i gusti. Bambi, Giraffe e Pure sono alcuni dei club notturni più popolari per tutti i tipi di pubblico, dove persone da ogni parte di Osaka si trovano per popolare la movida locale durante tutta la settimana. Per quanto riguarda la scena LGBTQIA+, i locali più popolari sono: Explosion L’Explosion è uno dei locali gay notturni più popolari di Osaka, specializzato in spettacoli drag, gogo boys e dedicati a molte altre nicchie. L’atmosfera accogliente e inclusiva attrae persone di tutte le identità di genere e orientamenti sessuali. L’abbigliamento in stile leather e fetish non è solo tollerato, ma incoraggiato! Jack in the Box Il Jack in the Box è un altro night club con una pista da ballo esplosiva e una vasta selezione di bevande. È frequentato principalmente da un pubblico giovane in cerca di incontri interessanti o semplicemente di ottima compagnia con cui trascorrere una piacevole serata danzante… Grand Slam Il Grand Slam è un locale molto popolare tra la comunità LGBTQIA+ di Osaka, che attira locali, ma soprattutto turistə internazionali. Offre una varietà di eventi, come feste a tema, spettacoli e serate di karaoke. Se desideri immergerti nella scena notturna di Osaka e avere l’opportunità di incontrare persone provenienti da ogni angolo del mondo, una visita al Grand Slam è un’esperienza che non puoi assolutamente perdere.

Osaka è una destinazione adatta per i single, le coppie e i gruppi?

Osaka offre esperienze coinvolgenti per tutti i tipi di viaggiatori. È sicura per i solo travellers, che avranno a disposizione diverse opportunità di socializzazione con altrə viaggiatorə solitariə a tutte le ore del giorno, grazie ai tour organizzati. Per le coppie, Osaka è una meta incredibilmente romantica, con una vasta gamma di attività per due. Per i gruppi, Osaka offre tantissime opzioni di alloggio per soddisfare le esigenze delle comitive di diverse dimensioni. Ci sono anche molte attività e esperienze che possono essere godute insieme, tra cui incantevoli tour fluviali e tradizionali cerimonie del tè.

Osaka può essere considerata come una meta romantica per una luna di miele?