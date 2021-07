Pride Month 2021, il mese dell’Orgoglio omotransfobico in Italia: 30 giorni di aggressioni

2 minuti di lettura

Più che di Pride Month, potremmo parlare di mese dell’omofobia in Italia. Quelli appena vissuti stati 30 giorni di aggressioni omofobe lungo tutto lo Stivale.

Giugno 2021: ecco le aggressioni segnalate da Gay.it

Ripercorriamo tutte le aggressioni e gli episodi di insulti di matrice omofoba che abbiamo riportato:

Ma non è finita qui

A queste registrate da Gay.it, a giugno 2021 si devono aggiungere anche delle altre aggressioni:

11 giugno: a Torino, 2 studentesse aggredite da un gruppo di ragazzi al grido di “lesbiche schifose”. Una delle due ha riportato una frattura del setto nasale

29 giugno: a Cinisello Balsamo (Milano), una ragazza è stata aggredita da due persone solo perché portava un cappellino con la sigla LGBT

Ci sono alcuni fatti positivi, pero:

10 giugno: giudice riconosce la discriminazione sessuale a seguito di un’aggressione e manda a processo 3 omofobi

a seguito di un’aggressione e manda a processo 3 omofobi 25 giugno: Una coppia lesbica ha ricevuto un risarcimento di 700 euro dall’autista di un bus, che nel 2018 si era lasciato andare a commenti omofobi e minacce.

19 aggressioni, 30 vittime, alcune giovanissime

Quasi una decina le aggressioni fisiche e verbali avvenute a giugno 2021 in concomitanza dei pride di Milano, Roma e Viareggio. In tutto, parliamo di 19 aggressioni, quasi 30 vittime.

Preoccupante anche l’età delle vittime: sono tutti giovani, in alcuni casi si parla di 12enni. In altre occasioni, si nota invece l’indifferenza dei presenti, che non hanno mosso un dito contro l’aggressore, limitandosi a osservare o fingere di non vedere.

Di fronte a un mese di cotanto odio, come si puó ancora affermare che l’omofobia in Italia non sarebbe un’emergenza? Come si può continuare a giudicare inutile una legge come il ddl Zan?