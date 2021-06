Milano Pride 2021, 12enne aggredito al parco Sempione da omofobi

< 1 minuto di lettura

Doveva essere una giornata di festa, di orgoglio e rivendicazione, ma l’omofobia si è fatta sentire anche nel giorno del Milano Pride.

Oggi pomeriggio, mentre migliaia di persone celebravano il Pride all’Arco della Pace chiedendo la rapida approvazione del DDL Zan, al Parco Sempione un 12enne che si apprestava a partecipare alla manifestazione è stato vigliaccamente aggredito da due ventenni italiani. Prima gli insulti, poi le botte, infine un bicchiere di spritz rovesciatogli addosso. Il ragazzo è stato soccorso dalle ambulanze presenti in piazza.

“Esprimiamo la massima solidarietà alla vittima da parte del CIG Arcigay Milano e dell’intera rete di Milano Pride e chiediamo con forza se possibile ancora maggiore che il Senato approvi la legge contro l’omotransfobia, il ddl Zan: è urgente“, ha tuonato Fabio Pellegatta, Presidente del Cig Arcigay Milano.

“Abbiate il coraggio di venire qui al Pride, voi che ci odiate!“, hanno proseguito dal palco gli organizzatori. “Non ci fermerete. Il Pride è resistenza“.

“Un ragazzo minorenne è stato aggredito mentre si recava al Milano Pride”, ha commentato sui social Alessandro Zan. “Frocio di merda”, poi i pugni e i calci da un branco in pieno centro, mentre celebravamo il #Pride in tutta Italia. La solidarietà non serve. Serve una legge”.

Sul caso sta indagando la Digos.