Milano, coppia gay aggredita con calci e pugni

Non solo il 12enne aggredito in parco Sempione. Il sabato sera del Milano Pride è stato segnato da un’altra aggressione omofoba. A Pride finito una coppia di ragazzi è stata aggredita da uno sconosciuto. In bici al semaforo, uno dei due ragazzi ha chiamato l’altro in modo affettuoso.

Un gesto che ha scatenato la furia dell’uomo. Pugni, calci. I due ragazzi sono finiti in ospedale, con mano fratturata e trauma cranico, come denunciato sui social da Alessandro Zan.

“Mentre la politica straparla di mediazioni, fuori la violenza continua“, ha giustamente ricordato il deputato Pd, nel cuore di una città da tutti considerata friendly, con il suo primo cittadino ancora una volta sul palco del Milano Pride.

Una caccia omofoba sempre più a cadenza quotidiana, con decine e decine di casi raccontati e denunciati da inizio 2021 ad oggi. Eppure la politica nazionale continua a vomitare ideologica propaganda. Sulla nostra pelle.