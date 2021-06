Aggredito barista gay a Marina di Massa

2 minuti di lettura

Un’altra aggressione omofoba arriva da Marina di Massa, nella provincia di Massa-Carrara in Toscana. La vittima è Riccardo Basteri, barista gay insultato dall’uomo che è entrato nel suo locale, “Le Fate Ignoranti”, e che in seguito gli ha lanciato contro il registratore di cassa, ferendolo lievemente.

L’omofobo, dopo aver offeso anche una dipendente del locale, se n’è andato.

È lo stesso Riccardo a ripercorrere quei momenti raccontando quanto successo a La Nazione lo scorso lunedì, intorno alle 12:30:

Alla mia richiesta di pagamento, questa persona ha iniziato a offendermi con parole pesanti, facendo riferimento alla mia identità sessuale, identità che per altro non mi crea nessun disagio. Ha definito il bar “locale del disagio”, e ha offeso la mia collaboratrice con altre parole pesanti.

Dopo la fuga, il titolare del bar ha chiamato subito i Carabinieri, che hanno raccolto la denuncia e la testimonianza dei presenti.

Le sue parole sono state pesanti, e anche quelle rivolte alla mia collaboratrice. Ho fatto denuncia per tutelare lei e i miei clienti. E a questo proposito devo ringraziare i Carabinieri per la gentilezza e la professionalità con cui sono intervenuti. […] Mi auguro che venga approvato il prima possibile il ddl Zan , che in questo caso fornirebbe una maggiore tutela e sanzioni più gravi.

Infinita poi la solidarietà ricevuta dopo l’aggressione omofoba:

Un augurio anche da Don Giovanni Locatelli, sacerdote molto conosciuto nella frazione di Massa, che ha condannato l’episodio:

Cristo è per tutti, non giudica nessuno. Il resto sono solo chiacchiere. Esprimo la mia più sincera e forte vicinanza allo staff del bar “Le Fate Ignoranti”, per l’ignobile e schifoso atto violento. Un attacco di chiara matrice omofobica, a cui la comunità LGBT di Massa già in passato è stata bersaglio.