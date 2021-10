Catarina Macario: ero “quella diversa”, da discriminare, ora sono sul tetto del mondo

4 minuti di lettura

Quante prime volte in questo 2021 nella vita di Catarina Macario, astro emergente del calcio femminile statunitense. Di origine brasiliana, Macario è la prima giocatrice naturalizzata a vestire la maglia a stelle e strisce, la sua patria di elezione dopo gli studi a Stanford, dove è stata il perno della squadra universitaria. Un debutto pesante per la giovanissima attaccante classe 1999 – la più giovane nella sua nazionale- , nel secondo tempo di USA-Colombia dello scorso gennaio, in sostituzione della stella Megan Rapinoe.

Sempre a Gennaio 2021 fa il suo arrivo in Europa, nella plurititolata squadra di club del Lione (un top team continentale nel calcio femminile), e infine esordisce alle Olimpiadi di Tokio 2021, dove gli Stati Uniti vincono il bronzo, sconfiggendo di misura l’Australia nella finale di consolazione. Il tutto in pochi mesi straordinari per la giovane promessa del calcio mondiale per la quale niente sembra essere impossibile.

Eppure gli inizi non sono stati facili: in un paese come il Brasile dove il 47% della popolazione si definisce meticcio, Macario era tre volte outsider: una ragazza con la pelle scura che giocava a calcio, unica ragazza o quasi contro i maschi, e per di più straordinariamente forte. Abbastanza perchè la insultassero e discriminassero, come ha dichiarato in varie interviste: la chiamavano la lesbica, la scimmia.

Ecco cosa ci ha raccontato.

Cosa significa Impossible Is Nothing per te?

Mai in un milione di anni avrei pensato di essere dove sono oggi. Quindi, quando penso a cosa vuol dire Impossible Is Nothing, penso che significhi che non importa cosa stai passando o quali siano le tue lotte, puoi raggiungere i tuoi obiettivi e fare tutto ciò che vuoi.

Da giovane calciatrice, raccontaci le tue esperienze di gioco e come ti ha aiutato a spingerti verso una carriera nello sport professionistico?​​

Sicuramente penso che le mie precedenti esperienze con questo sport abbiano aiutato a praticare quella passione. Il solo fatto di poter guardare giocatori di calcio meravigliosi e avere l’opportunità di giocare con mio padre ha gettato le basi per dove sono oggi.

Chi valuti come il miglior calciatore del mondo e perché?​​

È difficile per me sceglierne solo uno, ma in termini di ispirazione, ho sicuramente ammirato Mia Hamm e Marta Vieira da Silva, ovviamente perché era l’eroina del calcio femminile ovunque, specialmente in Brasile. Sono cresciuta pensando di voler diventare grande quanto Mia Hamm dopo aver visto la gente cantare il suo nome e cose del genere.

Cosa ha significato per te giocare per il tuo paese ai giochi olimpici?

Sono così grata di aver vissuto quell’esperienza. Anche se non siamo arrivati ​​dove volevamo, è stato fantastico salire sul podio, ottenere una medaglia ed essere in campo. Dal guardare tutti i principali tornei di calcio da bambino, all’essere effettivamente lì è stato incredibile e non potevo crederci per la vita di me. Rappresentare gli Stati Uniti ha reso l’intera esperienza così speciale perché venivo dal Brasile ed ero in grado di realizzare il sogno più folle.

Com’è stato giocare a calcio durante una pandemia e cosa hai imparato dall’esperienza?

Ho imparato molto sull’automotivazione e sull’autocontrollo in tutti gli aspetti poiché ho dovuto allenarmi molto da sola. Era difficile allenarsi da soli e così facendo ho capito che la vera bellezza del calcio sta nel fatto che si gioca con altre persone. Mi è mancato giocare al fianco di qualcuno ma allo stesso tempo ho imparato ad apprezzare lo spirito di squadra che porta lo sport.

In mezzo a così tante cose che accadono nel mondo, a così tanti livelli, come è cambiato il ruolo di un atleta?​​

Naturalmente, qualsiasi atleta vorrebbe essere il miglior atleta che può essere, ma penso che, in questo giorno ed età, specialmente con i social media e molte altre forme di media con un sacco di portata, lo sport può fare così tanto per non solo atleti ma anche altri. Penso che sia molto importante per gli atleti ritrarre se stessi in un buon modo ed essere in grado di ispirare qualcun altro, sia nel modo in cui si esibiscono o nelle cose che fanno fuori dal campo, in termini di come usano le loro risorse.

Quali possibilità speri di sbloccare nel tuo sport?

Considero il mio ruolo come atleta quello di aiutare a ispirare gli altri attraverso il mio sport. Fin da piccola, i miei genitori mi hanno insegnato a non dover seppellire il talento che ti è stato dato. Devi possederlo e diffonderlo nel mondo affinché le persone lo vedano e ti ispirino. Questo è quello che spero di fare con la mia vita.

