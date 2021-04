Victoria Cabello: “Nel 2021 dobbiamo ancora dibattere sull’opportunità di una legge contro l’omotransfobia?”

< 1 minuto di lettura

Prosegue la pioggia di endorsement al DDL Zan da parte dei personaggi del mondo dello spettacolo italiano.

Dopo Fedez, che sempre più spesso si è occupato di episodi di omotransfobia, anche Victoria Cabello ha voluto esprimere pubblicamente il proprio sostegno alla legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo.

L’ex conduttrice di Victor Victoria e Quelli che il calcio ha invocato la calendarizzazione del DDL Zan col suo stile unico e irriverente: in una pseudo-conversazione con l’assistente intelligente Alexa, l’ex giudice di X-Factor ha messo in scena uno scioglilingua, ironizzando sagacemente contro “quello che litiga con tutti con la faccia da condiloma genitale”.

Nel reel postato sul suo profilo Instagram ha tuonato:

“Ma nel 2021 dobbiamo ancora dibattere sull’opportunità di fare una legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo? Ma dai!”

“Giuro che ordino un paio di gambe per scendere in piazza se non fissano la calendarizzazione del DDL Zan!”, la pronta risposta di Alexa. E se lo dice lei!

Tantissimi gli appelli condivisi in tv e sui social nei giorni scorsi: Alessandro Cattelan, Elodie, Levante, Piero Pelù, Michele Bravi, Paola Turci, Mahmood, il maestro premio Oscar Nicola Piovani, Francesca Michielin. E ancora Maurizio Costanzo, Simona Ventura, Alessandro Gassman, Costantino, Malika Ayane su Rai 3, Enrico Bertolino, Massimo Bottura e i ragazzi dello Stato Sociale.